El Pilatus C-21, el avión que aprenderá a pilotar la Princesa Leonor

La Princesa Leonor ha comenzado este lunes en San Javier (Murcia), su última etapa de formación militar, y lo ha hecho estrenando el uniforme de vuelo para subirse al Pilatus PC-21, el moderno avión suizo con el que se entrenan los futuros pilotos del Ejército del Aire.

"Con ganas de aprender, pero poco a poco", respondió la heredera al trono al ser preguntada por sus sensaciones antes de entrar a la cabina del aparato, según declaraciones recogidas por EFE. Con este gesto, Leonor inicia un curso decisivo en la Academia General del Aire y del Espacio, tras completar los dos anteriores en el Ejército de Tierra y en la Armada.

El relevo del histórico 'culopollo'

El Pilatus PC-21 es la aeronave elegida por el Ejército del Aire para sustituir al veterano C-101, conocido popularmente como 'culopollo' y que se utilizaba en la formación de pilotos desde hace más de 40 años. Este nuevo modelo, en el que ya voló el Rey Felipe VI durante su visita a San Javier en junio, está equipado con tecnología de última generación que permite un entrenamiento avanzado mucho más cercano a la experiencia de pilotar cazas de combate.

En su primer contacto con el avión, Leonor estuvo acompañada por el comandante Alberto Guzmán, jefe del 792 Escuadrón de la academia y el mismo instructor que acompañó a su padre. Desde la cabina, el oficial le explicó las funciones básicas de este aparato con el que se formarán los alumnos durante el próximo curso, según relata EFE.

Simuladores y primeras fases del vuelo

Antes de volar, la Princesa deberá superar un plan de instrucción aeronáutica que incluye unas 50 horas de entrenamiento en simuladores. Primero se ejercitará en modelos básicos y, más adelante en simuladores avanzados con visión de 180 grados y cabinas idénticas a las del PC-21, que recrean con gran realismo la experiencia de pilotar.

Solo después de esta fase, Leonor podrá ponerse a los mandos del avión real junto a su instructor. Será entonces cuando pueda aspirar a la llamada "suelta", el primer vuelo en solitario de un alumno. No todos los aspirantes logran llegar a ese momento, ya que depende de la valoración de los instructores sobre su preparación.

Un curso exigente y en convivencia

Leonor compartirá este año académico con 74 compañeros, -60 hombres y 14 mujeres-, en igualdad de condiciones, como ya hizo en Zaragoza y en la Escuela Naval de Marín. Su día a día en la academia comenzara a las 6:30 horas de la mañana con el toque de diana, y terminará con el toque de silencio a las 22:30 horas de la noche.

La Princesa residirá en las instalaciones de San Javier, en una habitación compartida con otras dos compañeras, con baño, mobiliario de estudio y un armario personal. La academia ha sido renovada recientemente con la rehabilitación de varios edificios de alojamiento.

La recta final de su formación militar

La hija mayor de los Reyes, que cumplirá 20 años en octubre, completará aquí su tercera y última etapa de instrucción en las Fuerzas Armadas, como ya hizo su padre hace 38 años. Si todo avanza según lo previsto, Leonor terminará en julio de 2026 su paso por el Ejército y habrá volado, también en solitario, uno de los aviones más modernos de la flota militar española.

