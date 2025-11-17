Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere el cantante Todd Snider tras padecer una enfermedad que no le diagnosticaron a tiempo

Los médicos informaron a la familia de que Todd "había estado sufriendo en silencio una neumonía atípica sin diagnosticar".

Todd Snider

Todd SniderRedes 'toddsniderlive'

Ángela Clemente
Publicado:

El cantante y estrella de la música country Todd Snider murió el pasado 14 de noviembre tras ser ingresado al sufrir una grave neumonía que los médicos le diagnosticaron tarde.

Poco antes, la familia del artista comunicaba a sus seguidores que había sufrido una recaída: "Tenemos malas noticias. Después de que Todd regresara a casa para recuperarse la semana pasada, empezó a tener dificultades para respirar y fue ingresado en el hospital de Hendersonville, Tennessee. Sus médicos nos informaron que había estado sufriendo en silencio de una neumonía atípica sin diagnosticar". De esta manera, confirmaban que "la condición de nuestro querido hermano se ha complicado y ha sido trasladado para recibir tratamiento adicional. Su equipo médico y sus seres queridos están a su lado, haciendo todo lo posible por él".

Pedían "a todos los que quieren a Todd que lo tengan presente en sus pensamientos de la manera que les parezca mejor. Recen, enciendan una vela, preparen un cigarrillo, envíenle fuerza o simplemente llévenlo en el corazón. Lo han apoyado tanto a lo largo de los años, y ahora más que nunca necesita nuestro apoyo.

Algunos medios como 'People' apuntan a que el artista habría sido víctima de una agresión a la salida de un hotel dos semanas antes de su hospitalización. Señalan que se trataría de un presunto asalto por el que sufrió "graves lesiones". Además, confirman que por ese hecho fue arrestado y liberado en Salt Lake City.

