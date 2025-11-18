Feijóo anuncia 5 propuestas para la protección digital de los menores en las que incluye un descanso digital

Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular (PP), ha estado presente en la IV edición de Metafuturo y ha aprovechado para anunciar cinco propuestas para mejorar la protección digital de los menores.

"A la precariedad vital, hay que sumar otra precariedad emocional y este dato es demoledor: En España, aproximadamente el 6,5 % de los jóvenes entre 12 y 20 años ha intentado quitarse la vida. Esto no puede normalizarse, no podemos hacer como que este problema no existe", decía Feijóo durante su discurso en el Ateneo de Madrid. "La tecnología que ahora tienen -los jóvenes- abre puertas, pero también abre ventanas muy peligrosas", añade.

El líder del PP ha hablado sobre la "precariedad vital" y la problemática de la vivienda para los jóvenes. "En los últimos siete años el precio de la vivienda ha subido más de doble de lo que han subido los salarios". Un problema agravado para los más jóvenes.

"Los jóvenes españoles están viviendo en una precariedad vital (...) esto no es una hipérbole (...) están viviendo peor que sus padres", aseguraba antes de dar las explicaciones a su afirmación: la elevada tasa de pobreza infantil, el alto porcentaje de fracaso escolar o el mercado laboral y las dificultades para acceder a una vivienda.

Así, lanza unas ideas para afrontar este asunto. Entre ellas, considera que a los jóvenes menores de 35 años no habría que cobrarle impuestos cuanto obtienen una -primera- vivienda y si acaso, porque el IVA 0 no está permitido en la UE, bajar un 60% el IVA para la primera vivienda y el 4% restante aplazarlo en los plazos de la hipoteca".

Otra medida que ve "imprescindible", además de "facilitar el ahorro", es "modificar la legislación urbanística". "Tenemos 700.000 viviendas sin hacer, en listas de espera, y cada año se produce un déficit de 150.000 viviendas entre las que se hacen y las que se necesitan", asegura.

Las cinco propuestas digitales de Feijóo

Ahora, además, se plantea otro reto, el de la Inteligencia Artificial (IA) que puede ser "un aliado extraordinario para aprender, pero también puede confundirse con una realidad que no es". Para ello, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado cinco propuestas que elabora el PP para proteger a los menores del mundo digital:

Los límites de edad "son necesarios, pero hay que complementarlos" con la prohibición de la geolocalización en plataformas digitales y aplicaciones que permitan el acceso a menores de 16 años. "Y la implantación obligatoria de sistemas interoperables de verificación de edad siguiendo las recomendaciones técnicas de la CE en el propio sistema del dispositivo. Por tanto, vamos a implantar la verificación de edad y la geolocalización por defecto debe quedar prohibida".

"son necesarios, pero hay que complementarlos" con la en plataformas digitales y aplicaciones que permitan el acceso a menores de 16 años. "Y la implantación obligatoria de sistemas interoperables de verificación de edad siguiendo las recomendaciones técnicas de la CE en el propio sistema del dispositivo. Por tanto, vamos a implantar la verificación de edad y la geolocalización por defecto debe quedar prohibida". La obligación del etiquetado de archivos audiovisuales por temática y edades en los contenidos digitales.

en los contenidos digitales. Establecer un descanso digital con "bloqueos nocturnos automáticos y opciones de tiempo de uso máximo de las aplicaciones".

con "bloqueos nocturnos automáticos y opciones de tiempo de uso máximo de las aplicaciones". Protocolos de limitación de software adictivos y diseño responsable introduciendo avisos y pausas programadas para evitar el scroll infinito.

introduciendo avisos y pausas programadas para Crear sistemas de control de defensa y sanción: "Facultar a la CNMC con mayor capacidad de actuación y supervisión activa incluyendo sanciones".

Las jornadas se celebra en el Ateneo de Madrid desde el lunes 17 al jueves 20 de noviembre. El viernes 21 de noviembre se traslada el Foro al Caixa Forum de Barcelona. Hoy también se espera la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a las 11:15 h.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.