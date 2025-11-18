Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Redes sociales

La red social X (Twitter), ChatGPT y League of Legends sufren una caída que afecta a miles de usuarios

El portal Downdetector ha notificado la caída y Cloudflare está investigando un fallo en su red global.

La red social X

La red social XEFE

Publicidad

La red social X (Twitter)ha sufrido una caída en varios países, entre ellos, en España. También presentó una caída repentina en la madrugada de este martes en Colombia, Europa y Estados Unidos.

La red social del magnate Elon Musk ha dejado de estar operativa en torno a las 12:25 hora española peninsular, según Downdetector, el portal especializado que permite a los usuarios reportar en tiempo real fallos o interrupciones en servicios digitales.

Cloudflare está investigando un fallo en su red global que ha provocado la caída de varios de sus clientes: la red social X, ChatGPT y el videojuego League of Legends. Se impide el acceso y uso a algunas aplicaciones y páginas web. Entre los servicios afectados también se encuentran Movistar y Canva:

"Por favor, desbloquee challenges.clouflare.com para continuar", son algunos de los mensajes que muestran al intentar acceder a alguna de las páginas web que se ha caído.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Bruselas amenaza a Meta y TikTok con una multa millonaria por no cumplir las normas de transparencia digital

Imagen de archivo de la aplicación de TikTok

Publicidad

Tecnología

La red social X

La red social X (Twitter), ChatGPT y League of Legends sufren una caída que afecta a miles de usuarios

Menores con un móvil

El 'pacto' de las familias para retrasar la entrega del primer móvil: "Así mi hijo no dirá que sus amigos lo tienen"

Imagen creada con inteligencia artificial

Google te espía, y no es el único, esta es la forma en la que tus apps no podrán escuchar lo que dices

Joven mirando redes sociales
Redes sociales

Dinamarca fija en 15 años la edad mínima para usar redes sociales

Logotipo de Meta, la compañía de Mark Zuckerberg
Financiación

Meta reconoce que el 10% de sus ingresos proviene de estafas y anuncios

Soledad por el Chat GPT
Inteligencia Artificial

Un padre denuncia que ChatGPT está recomendando "dietas extremas y trucos para vomitar mejor" a su hija de 14 años

Su hija sufre un trastorno alimenticio y se ha visto afectada por los consejos que le pedía al asistente virtual de la IA.

Inteligencia artificial
IA

Multa pionera en Europa por un 'deepfake' sexual: la AEPD sanciona con 2.000 euros el caso de Almendralejo

La Agencia Española de Protección de Datos impone la primera sanción en la UE por difundir una imagen falsa creada con IA; los padres del menor pagaron 1.200 euros por pronto pago.

Sevilla, referente en ciberseguridad tras la inauguración de un nuevo Centro de Operaciones

Sevilla, referente en ciberseguridad tras la inauguración de un nuevo Centro de Operaciones

Google Maps

Google Maps España tiene nuevos botones; esto es lo que significan

Imagen de archivo de dos personas con móviles

ChatGPT le hace ganar la lotería y ella hace esto con el premio

Publicidad