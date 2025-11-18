La red social X (Twitter), ChatGPT y League of Legends sufren una caída que afecta a miles de usuarios

La red social X (Twitter)ha sufrido una caída en varios países, entre ellos, en España. También presentó una caída repentina en la madrugada de este martes en Colombia, Europa y Estados Unidos.

La red social del magnate Elon Musk ha dejado de estar operativa en torno a las 12:25 hora española peninsular, según Downdetector, el portal especializado que permite a los usuarios reportar en tiempo real fallos o interrupciones en servicios digitales.

Cloudflare está investigando un fallo en su red global que ha provocado la caída de varios de sus clientes: la red social X, ChatGPT y el videojuego League of Legends. Se impide el acceso y uso a algunas aplicaciones y páginas web. Entre los servicios afectados también se encuentran Movistar y Canva:

"Por favor, desbloquee challenges.clouflare.com para continuar", son algunos de los mensajes que muestran al intentar acceder a alguna de las páginas web que se ha caído.

