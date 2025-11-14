Tellado dedica una canción del nuevo álbum de Rosalía a Pedro Sánchez: "Se ha convertido en La Perla de España"

Rosalía está en boca de todos. La artista catalana se cuela en absolutamente todas las conversaciones y espacios: musicales, culturales... y también políticos. Después de que Pedro Sánchez felicitase a la cantante por el "deslumbrante lanzamiento" de 'Lux', su nuevo álbum, las reacciones no han tardado en llegar. El gesto ha sido interpretado como un intento de acercamiento al voto joven, pero el secretario general del Partido Popular ha decidido llevarlo un paso más allá.

En una rueda de prensa en Alcorcón, Miguel Tellado ha recomendado al presidente que prestara atención a un tema concreto del disco: 'La Perla'. Según él, Sánchez "se puede sentir retratado". Esa canción, que habla de alguna que otra decepción amorosa, desconfianza y desengaño, Tellado cree que "a muchos españoles, cuando la escuchan, les ha venido a la cabeza el nombre de Pedro Sánchez y su desgobierno".

"Pedro Sánchez se ha convertido en La Perla de España"

"La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional" o "es una perla, nadie se fía", son algunos de los versos que incluye Rosalía en la que ya es una de las canciones más escuchadas de su nuevo álbum y que ocupa el octavo puesto en la lista del Top 50 Global de Spotify. Para acabar, el popular no ha querido desaprovechar la ocasión asegurando que "Pedro Sánchez se ha convertido en La Perla de España".

Las redes, como siempre, han sido rápidas. Muchos usuarios ya han compartido vídeos del presidente con 'La Perla' de fondo asegurando que pensaban que la canción iba dedicada a Pedro Sánchez. Todo, en medio de las múltiples especulaciones sobre a quién van dirigidos realmente los versos del tema, apuntando a relaciones anteriores como Rauw Alejandro o C.Tangana.

Sánchez presume de escuchar 'Lux' "del tirón"

Pedro Sánchez también expresó en 'Radio 3' su entusiasmo por el disco, confesando que se reservó una hora del fin de semana para escucharlo entero: "Me han gustado todas las canciones. Este lo he escuchado del tirón".

Además, anunció que recomendará una de las canciones en su cuenta de TikTok: "este sábado voy a recomendar una de las canciones, así que ahí lo dejo". Estas palabras, acompañadas de un look informal donde cambia el traje por los vaqueros y una cazadora negra, encajan con una clara estrategia: acercarse al público joven. Es algo que el líder del Ejecutivo ya lleva tiempo persiguiendo aumentando su presencia en redes y publicando un contenido más informal.

