Feijóo acusa a Pedro Sánchez de "interferir" en el Supremo tras defender la inocencia del fiscal general

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "intervenir" ante el Tribunal Supremo y de "quebrar la independencia judicial” al declarar la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, antes de que exista resolución.

Feijóo citó las palabras del presidente en una entrevista en El País, en la que sostuvo que el fiscal general es inocente “especialmente después de lo visto en el juicio” por un presunto delito de revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Feijóo afirmó que en "50 años de democracia" no se había producido una intervención de este tipo. "Que el presidente del Gobierno actúe de esta manera ante el Tribunal Supremo demuestra, de forma clara, su falta de calidad democrática, así como su carencia de ética y responsabilidad”, señaló durante su intervención en Melilla, en el marco del Comité de Dirección del partido.

El líder del PP retó a Sánchez a asumir que “no puede gobernar porque los jueces le paran los pies y sus socios le atan las manos”. Añadió: “El Gobierno está acorralado por la corrupción y noqueado por el Parlamento” y sostuvo que el presidente no convoca elecciones porque “sabe que las pierde”.

La Asociación de Fiscales reclama neutralidad

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, sostuvo en un comunicado que las declaraciones del presidente suponen "usurpar" funciones que corresponden a los tribunales y que se habría "inmiscuido en la función de juzgar que corresponde exclusivamente al Supremo".

El texto sostiene que esas manifestaciones "no se compadecen con los principios constitucionales que rigen el Estado de Derecho y solo pretenden presionar y deslegitimar a los tribunales". La asociación instó al presidente y a las instituciones constitucionales a actuar "con neutralidad" y "respeto".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, recordó su condición de jueza de profesión y se remitió a la presunción de inocencia. La ministra no se pronunció en los mismos términos que el presidente y subrayó la vigencia de esa garantía en el proceso que afecta al fiscal general.

¿Qué dijo Sánchez?

En la entrevista publicada por El País, el presidente defendió: "El gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal General del Estado y tras lo escuchado y visto esta semana más aún. La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente".

La causa que se sigue ante el Supremo versa sobre un presunto delito de revelación de secretos vinculado a González Amador. La valoración de los hechos corresponde al Tribunal Supremo, encargado de “realizar una valoración de las pruebas e indicios que obren en autos y las que se practiquen en juicio oral”, según el comunicado de la Asociación de Fiscales.

