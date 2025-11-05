Sale a la luz el documento que firmó Carlos Mazón durante su comida en 'El Ventorro' el día de la DANA

Tras la declaración ante la jueza de la periodista que comió con Mazón en 'El Ventorro' el día de la DANA, Maribel Vilaplana, se ha desvelado el documento que le hicieron llegar a Carlos Mazón aquel 29 de octubre de 2024 al restaurante.

Según la Generalitat Valenciana, se trataba de una resolución oficial relacionada con la tercera lista parcial de deportistas de élite de 2024, cuya publicación se había visto afectada por un error y debía corregirse con urgencia.

Ese día, Mazón se encontraba en el restaurante valenciano junto a la periodista cuando un trabajador del Palau de la Generalitat llevó un sobre con los documentos para que los firmara, los cuales fueron entregados por el propietario del local, afirmó Vilaplana en los juzgados de Catarroja el lunes.

A raíz de esas palabras, la acusación popular ejercida por Acció Cultural del País Valencià pidió a la magistrada que determinara qué documentos había firmado Mazón y por qué motivo se le habían hecho llegar a esa hora y en ese lugar.

Con esto pretendían conocer el grado de relevancia puesto que "de lo contrario jamás se le habrían trasladado a esas horas y en ese sitio", señaló la entidad, que también recordó que "la firma del president solo es requerida para decretos leyes, decretos de Gobierno o decretos de Presidencia tasados y que, en ningún caso, exigirían recabarla a las 15.00 horas". Sin embargo, Mazón estuvo hasta pasadas las seis de la tarde.

¿Por qué era tan urgente?

Ante las dudas que surgen la Generalitat ha informado que la Dirección General de Deporte necesitaba la firma urgente del president porque el listado publicado esa misma mañana estaba incompleto. En la primera versión del Diari Oficial de la Generalitat solo aparecían los deportistas de alta competición, y se habían omitido los de categoría promoción, que son los más jóvenes y los que más se benefician de esta medida.

Por eso, el error debía corregirse cuanto antes, ya que el 31 de octubre vencía el plazo para que los estudiantes reconocidos como deportistas de élite solicitaran la exención de Educación Física o la convalidación de asignaturas optativas. Sin la firma de Mazón no se habrían publicado a tiempo las correcciones y muchos deportistas podrían haber perdido ese derecho.

Finalmente fue firmado en el mismo restaurante y, horas después, la lista completa se publicó en un DOGV bis del Diari Oficial. Fuentes de la Presidencia han confirmado que el trámite se gestionó por ordenanza del Palau debido al poco tiempo que disponían para publicarlo.

Solicitan una copia

Sin embargo, ahora la acusación popular ha pedido al juzgado que solicite una copia de los documentos para comprobar si "pudieran tener relación conlas dos personas investigadas" en la causa, es decir, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, y su entonces número dos Emilio Argüeso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.