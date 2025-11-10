Los reyes refuerzan los lazos con Pekín en su primer viaje de Estado a China

El rey Felipe VI y la reina Letizia han aterrizado este lunes en la ciudad china de Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, para iniciar allí este martes su primer viaje de Estado a China.

Un desplazamiento que viene a culminar, según destaca el ministerio de Exteriores, "la celebración del 20 aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China", que supuso uno de los principales hitos de las relaciones diplomáticas entre ambos países. El Gobierno español lo ve como una "oportunidad" para seguir estrechando "los profundos lazos políticos, económicos y culturales entre ambos países".

El Gobierno español busca además promover el intercambio comercial ante el desequilibrio entre importaciones chinas y exportaciones españolas, así como abrir el mercado chino a productos españoles.

Es el primer viaje de Felipe VI y la reina Leticia como reyes. En 2007, el entonces príncipe de Asturias y doña Letizia visitaron Beijing y Shanghái.

La agenda de los reyes en China

El martes día 11 tendrá lugar el Foro Empresarial España – China, en el que intervendrá el jefe del Estado. La ciudad es un gran polo de inversión, crecimiento y desarrollo en China y la quinta región en términos de PIB del país, según el Instituto Español de Comercio Exterior. Ahí, representantes de las administraciones locales y empresas chinas y españolas compartirán las oportunidades de negocio en productos agroalimentarios y bienes de consumo, automoción y movilidad sostenible, tecnología industrial avanzada, farmacia y energía.

Además, el Rey visitará las instalaciones de Indra en la torre de control aéreo automatizada de Shuangliu y mantendrá un encuentro con el secretario del Comité del Partido Comunista de China en la provincia de Sichuan, Wang Xiaohui, y con la gobernadora de la Provincia de Sichuan, Shi Xiaolín.

Por su parte, la reina Letizia participará en una actividad cultural por el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado en el memorial de la poeta Xue Tao.

Ya en Pekín, este martes por la tarde, el presidente chino, Xi Jingping, y su esposa, Peng Liyuan, les brindarán una cena de carácter privado.

El miércoles 12 de noviembre, la agenda oficial arrancará a primera hora con la recepción con honores junto al Gran Palacio del Pueblo. La Reina visitará un centro de atención a personas con discapacidad junto con la primera dama de la República Popular de China, Peng Liyuan, mientras que el Rey mantendrá también encuentros con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, y con el primer ministro Li Qiang.

Los reyes harán una ofrenda floral en la plaza de Tiananmen y asistirán a la cena de gala ofrecida por el presidente chino y su esposa en el Gran Palacio del Pueblo, tras la que presidirán el concierto de la Orquesta Titular del Teatro Real en el Centro Nacional de Artes Escénicas de China.

El jueves 13, Felipe VI presidirá la reunión del Consejo Asesor Empresarial España-China, en la que se abordará el comercio bilateral entre España y su principal socio en Asia, y visitará las instalaciones de la empresa Gestamp.

La reina Letizia, por su parte, acudirá a un acto de promoción del español en la Universidad de Lenguas Extranjeras de la capital.

Para terminar su viaje, los reyes recibirán a la colectividad española residente en China.

