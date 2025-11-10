Feijóo pide el voto para el PP: "Es el único camino para un cambio"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a los suyos a trabajar "con la lección aprendida" y a concentrar el voto en el PP como única vía para alcanzar el Gobierno de España. Durante la clausura del 17º Congreso del PP andaluz, celebrado en Sevilla, el líder popular ha pedido evitar "carambolas" y "desahogos de cinco minutos" que, según ha dicho, solo benefician al actual Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Feijóo ha recordado que el PP estuvo "a las puertas de gobernar" y ha insistido en que el objetivo debe ser claro: "Por experiencia, el mayor desahogo es ganar y gobernar". Según ha señalado, el malestar ciudadano ante la situación política y económica del país es comprensible, pero ha advertido de que la solución pasa por un voto sólido al PP y no por opciones que dividan el cambio.

El presidente del PP ha advertido de que su partido no puede dar "ni un voto por ganado ni por perdido", y ha pedido a su militancia movilizarse con firmeza en las próximas citas electorales. "Solo hay un camino para que gobierne el PP, y es votar al PP. No hay otro. No nos despistemos", ha reiterado.

Feijóo también ha enviado un mensaje a quienes hablan de empate entre bloques. "Que miren las encuestas", ha dicho, al tiempo que ha llamado a no confiarse y a seguir trabajando "con humildad y constancia".

Carga contra el Gobierno

El líder popular ha centrado buena parte de su intervención en criticar la gestión del Gobierno central, al que ha calificado como "el gobierno de la corrupción y de la mentira". A su juicio, el PSOE actual "no tiene límite legal, ni moral, ni pudor", y ha acusado a Sánchez de haber degradado la vida política española. "Su listón ético está en el subsuelo", ha afirmado.

Feijóo ha repasado los casos judiciales que afectan al entorno socialista, como las investigaciones por financiación ilegal o los vínculos de ministros con tramas corruptas. "En cualquier país europeo, un primer ministro habría caído a mitad de la semana", ha asegurado. También ha ironizado con que Sánchez no puede cesar a ningún miembro de su gabinete "porque ninguno puede mentir más que él y todos mienten para taparlo".

Defiende la gestión de Juanma Moreno

Durante su intervención, Feijóo ha defendido la gestión de Juanma Moreno en Andalucía, a quien ha puesto como ejemplo de regeneración política. Ha recordado que, tras años de gobiernos socialistas marcados por los casos de los ERE, "el PP demostró que Andalucía no estaba condenada a la corrupción". Según el líder nacional, el cambio en la comunidad andaluza debe servir de modelo para toda España.

