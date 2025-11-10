Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
PP y Vox negocian para buscar un sustituto a Mazón, mientras Sánchez pide elecciones en la Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno pide elecciones en la Comunidad Valenciana con el fin de romper "la mayoría negacionista".

Sánchez

Sánchez pide elecciones en la Comunidad Valenciana una semana después de la dimisión de Mazón | EUROPAPRESS

Ángela Clemente
Publicado:

Casi una semana después del "ya no puedo más" de Carlos Mazón con el que anunciaba su dimisión como preisdente de la Comunidad Valenciana, Mazón afronta otra semana convulsa con su declaración en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas a petición propia. Continúa en funciones, a la vez que PP y Vox negocian para buscarle un sucesor y evitar elecciones. Aunque precisamente sobre este aspecto se ha pronunciado Pedro Sánchez, quien considera que es lo que necesitan los valencianos.

Ante dichas negociaciones, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, señalaba que "lo que esperamos es la altura de miras suficiente por parte de Vox. Nadie entendería que primen intereses tacticistas cuando lo que está en juego es el futuro de todos y cada uno de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana"

El lider de Vox, por su parte, eleva la presión sobre los populares y advierte de que el pacto con el PP en esta comunidad podría romperse si no se mantienen los acuerdos firmados con Mazón: "tampoco tememos que el Partido Popular tome la decisión de ir a elecciones en Valencia, si las convocan lo asumiremos y nospresentaremos con nuestros candidatos y con nuestras ideas", precisaba Santiago Abascal.

Sánchez pide elecciones en Valencia

El presidente del Gobierno, desde la Cumbre del Clima en Brasil, sí pide elecciones en la Comunidad Valenciana, con el fin de romper "la mayoría negacionista": "lo que está pidiendo el partido socialista y una amplia mayoría de la ciudadanía en Valencia son elecciones, para romper esa mayoría negacionista".

"Mazón a prisión"

Este domingo, una concentración ante Les Corts Valencianes en Valencia ha reclamado 'Mazón a presó' (Mazón a prisión) y que no se negocie el futuro de los valencianos en Madrid.

Convocada por la entidades sociales, cívicas y sindicales que durante el último año han organizado cada mes una manifestación bajo el lema 'Mazón dimisión' para exigir la marcha del president de la Generalitat por su "nefasta gestión" de la DANA, a nueva protesta ha cambiado el lema por el de 'Mazón, a presó' con el fin de reclamar que deje el acta y pueda ser juzgado, la dimisión de su "negligente" Consell y que el pueblo protagonice una reconstrucción "real y efectiva".

