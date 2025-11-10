Ábalos y Koldo piden ser acusación contra Leire Díez por dirigir "una operación de inteligencia" para "gobernar su defensa" en beneficio del PSOE

El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García solicitan personarse como acusación particular en el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid que investiga a Leire Díez por haber dirigido una "operación de inteligencia paralela" para modificar sus estrategias de defensa para no perjudicar al PSOE.

En el escrito presentado por el abogado de Ábalos, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, se precisa que Leire Díez habría mantenido "una serie de reuniones", en las que habría "reconocido tener bajo su control o asesoramiento la defensa de distintas perosnas investigadas en diferentes procesos", todo ello "con el fin de gobernar su defensa jurídica en beneficio del Partido Socialista Obrero Español". Ábalos habría tenido conocimiento de dicha información "por medios de comunicación".

Duante dichas conversaciones, Leire Díez habría manifestado "que encabezaría una operación de inteligencia paralela, uno de cuyos elementos clave sería modificar la línea de defensa de mi representado, sometiéndola por entero a sus directrices", con el fin de llegar "a un pacto de no agresión con dicho partido".

"Igualmente, según dichos testimonios y medios de comunicación, Leire Díez habría afirmado poseer acceso a información reservada procedente de la Guardia Civil y de la Fiscalía, así como capacidad de influir en el desarrollo de diligencias policiales, incluyendo escuchas e investigaciones, en relación tanto con el denominado "caso Koldo" como con investigaciones relacionadas con el sector de hidrocarburos, que presentaba como "conectadas entre sí". En ese contexto, manifestaba su intención de "reconducir la situación" de mi representado y "evitar perjuicios" al Gobierno", se precisa en el texto.

A la exmilitante socialista se le acusan tres delitos, que son obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y revelación de secretos.