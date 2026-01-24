Azcón anuncia matrículas universitarias gratuitas y Alegría propone adelantar las mamografías a los 45 años

La cuenta atrás para las elecciones de Aragón sigue en curso. Según el Instituto Nacional de Estadística, un total de 1.036.321 aragoneses están llamados a las urnas el próximo 8 de febrero. El bloqueo de los Presupuestos ha motivado a que esta cita electoral sean las primeras anticipadas de su historia.

El pasado 23 de enero comenzó la campaña de las elecciones autonómicas de Aragón. Con ello, el popular Jorge Azcón buscará revalidar su título como presidente de las Cortes de Aragón. El actual líder aragonés ha propuesto que, en caso de formar gobierno, promoverá la gratuidad de las matrículas de todos los alumnos aragoneses que comiencen sus estudios universitarios.

Así lo ha detallado en un acto con jóvenes en las puertas de acceso al campus de la Universidad de Zaragoza, donde ha explicado que la gratuidad de estas matrículas se podrá ampliar al resto de cursos a aquellos estudiantes que acrediten buenos resultados en el desarrollo de sus estudios.

Asimismo, Azcón ha puesto de relieve que esta propuesta podría beneficiar a 5.600 alumnos en su primer año, con un coste de 5'6 millones de euros. "Queremos que las limitaciones económicas no sean un impedimento para que los jóvenes puedan acceder a la universidad, con una propuesta de igualdad de oportunidades", ha agregado.

Esta no es la única medida de la que ha sacado pecho el líder popular. Poniendo el foco en la vivienda, Azcón buscará la construcción 1.000 viviendas públicas al año.

Alegría quiere adelantar la primera mamografía a los 45 años

Por su parte, la candidata del PSOE, Pilar Alegría, se ha comprometido a ampliar el rango de edad en los cribados de cáncer de mamá. Con esta medida, la socialista propone adelantar la primera mamografía a los 45 años y extender los cribados hasta los 72. Durante su encuentro con mujeres en municipio zaragozano de Utebo, ha insistido en que esta medida mejoraríael sistema de cribados y la detección de cáncer.

Además, Alegría ha hablado también crear unidades específicas, en atención primaria, destinadas a la atención integral de la salud de la mujer, en concreto, para la menopausia y para la salud sexual reproductiva.

La que fue Ministra de Educación quiere ampliar la edad para que las mujeres puedan ser asistidas en las unidades de reproducción asistida que en la actualidad existen en la sanidad pública.

