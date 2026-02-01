Juzgan a la exalcaldesa de Orihuela por ayudas de 800.000 euros a un club de fútbol

La exalcaldesa de Orihuela,Mónica Lorente, del Partido Popular, se sentará a partir del próximo jueves en el banquillo de los acusados junto a dos exconcejales de su mismo partido por un presunto fraude en la concesión de subvenciones al Orihuela CF que superaron los 800.000 euros.

El juicio se celebrará en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, y comenzará a las 9:30 horas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Las sesiones continuarán los días 12, 19 y 26 de febrero.

Además de los tres responsables políticos, el procedimiento incluye a un técnico municipal, un interventor, dos expresidentes del club y un antiguo secretario de la entidad deportiva. Todos ellos están acusados por presuntas irregularidades en la tramitación, resolución, abono y posterior gasto de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Orihuela durante las temporadas 2007-2008 y 2008-2009.

La Fiscalía sostiene que estas ayudas provocaron un perjuicio a las arcas públicas de 824.000 euros y que los responsables políticos actuaron con el objetivo de beneficiar a los dirigentes del club, al margen de cualquier interés público.

El Ministerio Público califica los hechos como delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios, y solicita inicialmente penas de hasta ocho años de prisión para cada uno de los acusados.

