Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Tribunales

Las exmonjas de Belorado recurren el desahucio y piden que se anule el próximo juicio

La sentencia dio la razón a la Iglesia católica y condena a las exmonjas a abandonar el monasterio con notificación de desahucio si no se van de forma voluntaria.

Imagen de las exreligiosas del convento de las Clarisas de Belorado.

Imagen de las exreligiosas del convento de las Clarisas de Belorado. Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Las exmonjas del Monasterio de Belorado, en Burgos, han presentado un primer recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de Briviesca que las condena a desalojar el convento. Al mismo tiempo, las exreligiosas han solicitado la suspensión del desahucio que está marcado para este viernes, una fecha que fijó la jueza en el auto de señalamiento del juicio oral el pasado 29 de julio.

El abogado de las exmonjas, Florentino Aláez, ha explicado a la agencia EFE que, como disponen de un plazo que se cumple a finales de este mes, pueden recurrir la sentencia comunicada el 1 de agosto. En la opinión del letrado, lo lógico es que antes del viernes el juicio decaiga. No obstante, han solicitado expresamente que se suspenda.

Aláez entiende que el desahucio del viernes solo sería posible en el caso de que las exmonjas no se hubieran presentado al juicio o hubieran rechazado recurrir la sentencia. Pero, como estas situaciones no se han dado, ese desahucio debería suspender, ha asegurado Aláez.

Mientras tanto, la defensa de las exreligiosas sigue trabajando en los recursos de apelación. Por el momento, tan solo han presentado el primero de ellos en el que, además de solicitar la revocación de la sentencia de desahucio, reclaman una suspensión del mismo por prejudicialidad civil, tal y como ha detallado Florentino Aláez.

Este primer recurso lo tendrá que resolver la Audiencia Provincial. Sin embargo una a una o en bloque, las ocho exmonjas que han sido condenadas a abandonar el monasterio de Belorado tendrán que recurrir la sentencia y para ello disponen hasta finales de este mes.

Desalojo voluntario con una notificación de desahucio

La sentencia del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca, que se comunicó el primer día de agosto, dio la razón a la Iglesia católica y condenó a la exmonjas a abandonar el monasterio con una notificación de desahucio si no se iban de forma voluntaria, al considerar que no han demostrado la propiedad del monasterio.

Sin embargo, la sentencia no establece un plazo para que las exmonjas salgan del convento, y dado que se comunicó el primer día de agosto y teniendo en cuenta que agosto es un mes inhábil para la justicia, la defensa cuenta con todo septiembre para recurrir.

La jueza dio la razón a la Iglesia católica

La jueza de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca dio la razón a la Iglesia católica en su demanda de desahucio contra las exmonjas de Belorado y las condena a abandonar el monasterio, tal y como informaron fuentes judiciales.

La magistrada desestimó la aportación en el alegato final de la defensa de las monjas en el que el letrado entraba en el debate acerca de si el arzobispo de Burgos "goza o no de poder" para representar a la comunidad y a la sucesión de la jurisdicción canónica a la civil que defendían las cismáticas.

Por tanto, la jueza indicó que las ocho exmonjas tienen que desalojar el monasterio y dejarlo a disposición del Arzobispado de Burgos.

¿Qué pasa con las cinco monjas más mayores?

La situación de las cinco clarisas ancianas del monasterio de Belorado es distinta a la del resto de la comunidad. Ellas no han secundado el cisma ni han manifestado su apoyo a la exabadesa. A pesar de las tensiones y el conflicto que se vive en el monasterio, estas religiosas han optado por mantenerse fieles a la Iglesia católica y a su obediencia al Arzobispado de Burgos.

Desde el Arzobispado, han expresado una gran inquietud por su situación, intentando protegerlas de la polémica y asegurar que reciban la atención necesaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La exmujer de Ábalos habría sufrido maltrato, abuso y vejaciones por parte del exministro, según un informe forense

José Luis Ábalos

Publicidad

España

Imagen de las exreligiosas del convento de las Clarisas de Belorado.

Las exmonjas de Belorado recurren el desahucio y piden que se anule el próximo juicio

Homenaje a José Antonio Torres por su centenaria vida dedicada a los ciudadanos

El alcalde de Chercos, el más longevo de España recibe a sus 100 años el Escudo de Oro de la Provincia de Almería

Captura de pantalla del vídeo publicado en redes sociales.

Feijóo se apropia del "me gusta la fruta" de Ayuso y publica un vídeo cantando en un karaoke

El líder de Vox, Santiago Abascal
Encuestas electorales

Vox se dispara en las encuestas electorales con su mejor resultado desde el 23J

Imagen de archivo de Santos Cerdán
Cerdán

Santos Cerdán vuelve a pedir su excarcelación y que agentes de la UCO declaren como testigos

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 8 de septiembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 8 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Pedro Sánchez
Declaración institucional

Pedro Sánchez anuncia el embargo de armas a Israel por decreto ley entre las nuevas medidas "contra el genocidio en Gaza"

El presidente del Gobierno asegura que "nosotros solos (España) no podemos detener la ofensiva israelí, pero no significa que no vamos a dejar de intentarlo".

Leire Díez en el Senado

Leire Díez dice que no ha hablado "ninguna palabra con el presidente del Gobierno" y que desde 2008 no cobra del PSOE

Pelea en la verbena de Moncada: el concejal del PSOE queda en el foco y la oposición pide su dimisión

Pelea en la verbena de Moncada: el concejal del PSOE, en el ojo del huracán mientras la oposición pide su dimisión

Personal militar acude a ayudar tras el incendio del 22 de agosto de 2025 en San Vicente de Leira, Ourense, Galicia, España.

Alemania reaviva el debate sobre la vuelta del servicio militar obligatorio

Publicidad