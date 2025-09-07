Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La exmujer de Ábalos habría sufrido maltrato, abuso y vejaciones por parte del exministro, según un informe forense

Un documento pericial al que ha tenido acceso 'The Objetive' acredita un posible delito de violencia continuada por parte del exministro hacia su exmujer.

José Luis Ábalos

La exmujer de Ábalos habría sufrido maltrato, abuso y vejaciones por parte del exministro, según un informe forense | EFE

Paula Hidalgo
Publicado:

Un informe forense certifica que Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, habría sufrido maltrato, abuso y vejaciones por parte del exministro de Transportes. El documento, revelado por 'The Objective', está fechado el 1 de abril de 2022 y firmado por un reputado catedrático de Psiquiatría de una universidad pública madrileña.

El informe se presentó como anexo a la demanda de divorcio en julio de 2022 ante el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia. En él se acreditan conductas de violencia continuada derivadas de un "cambio de vida", "ausencias" por fiestas y encuentros con mujeres.

Infidelidades y temor a las repercusiones mediáticas

Según 'The Objective', en julio de 2021 Perles descubrió que Ábalos mantenía una relación extramatrimonial con Andrea de la Torre, una joven de 23 años. Se enteró a través de una fotografía publicada en redes sociales por Alvise Pérez. La relación habría comenzado en mayo de 2021, justo cuando Perles afrontaba un tratamiento de quimioterapia tras ser diagnosticada de un linfoma y ser operada de cáncer de pulmón.

El informe recoge que Ábalos se negó a facilitar la separación conyugal, enmarcando su actitud en una "serie de conductas y actitudes vejatorias y amenazantes". Entre ellas, "infidelidades, indiferencia, desprecio y abandono afectivo". El examen forense señala que el exministro temía las "repercusiones mediáticas" de un divorcio, un temor alimentado por escándalos anteriores por su relación con la prostitución y fiestas con mujeres.

"Miedo paralizante" y perfil psicológico

La exploración psiquiátrica describe que Perles sentía "un miedo paralizante ante una figura poderosa a la que no se atreve molestar". El informe concluye que sufría "un marcado daño psíquico", con una vivencia de temor sostenido en una relación "asimétrica de poder entre los cónyuges".

El perfil psicológico de Ábalos, según el experto, mostraba "actitudes narcisistas y psicopáticas" al convivir con varias mujeres sin deshacer el matrimonio y por la "desconsideración de los sentimientos del otro".

Un informe presentado al juez

La defensa de Perles aportó este informe pericial en julio de 2022 como anexo a la demanda de divorcio ante el juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia, y pidió al juez trasladarlo al Ministerio Fiscal por si veía indicios de violencia de género. Ella, sin embargo, decidió no formalizar denuncia para proteger a los dos hijos que comparten en común.

Finalmente, apenas dos meses después, Ábalos aceptó un acuerdo liquidatario que evitó que el informe saliera a la luz en aquel momento. La demanda contenciosa se transformó en un procedimiento de mutuo acuerdo en octubre de 2022.

