Feijóo se apropia del "me gusta la fruta" de Ayuso y publica un vídeo cantando en un karaoke

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparece en un escenario de un bar de A Coruña. El líder de los populares sube a ese escenario y comienza a cantar el estribillo de 'Mi limón, mi limonero'.

Precisamente, ese extracto de la canción la publicó en sus stories con un texto que decía: "Mi limón, mi limonero / Me gusta la fruta".

De esta manera, Feijóo se suma al eslogan que ha escogido su partido y que en su día, acuñó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

¿De dónde viene la expresión 'me gusta la fruta'?

Esta expresión se remite a hace dos años cuando, en la primera sesión del debate de investidura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochó a Feijóo que su antecesor en el cargo alertase "sobre un posible caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad" y su respuesta fuese "evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra ese caso de corrupción".

Durante esa primera sesión, Ayuso se encontraba sentada en la tribuna. Tras escuchar esta declaración del presidente, reaccionó con unas palabras que varios diputados del PSOE interpretaron como un insulto a Pedro Sánchez.

En un primer momento, el equipo de Ayuso afirmó con ironía que lo que realmente había dicho la presidenta madrileña era "me gusta la fruta". Sin embargo, al poco tiempo, señalaron que las acusaciones eran "cobardes" y que la respuesta "era lo mínimo que Sánchez se merecía".

En el Pleno de la Asamblea, Isabel Díaz Ayuso afirmó que dijo "me gusta la fruta" para "sus adentros" y criticó al PSOE de Madrid asegurando que como "tragan con todo, ellos harían otra cosa".

Bolaños y Puente acusan a Feijóo de crispamiento

Poco tiempo después de la publicación del story del líder del PP, varios ministros socialistas se han hecho eco de la noticia.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado al líder de la oposición de "crispar". Tal y como escribió en una publicación a través de la red social X, "se ve que Feijóo hasta en sus momentos de asueto y diversión se dedica a crispar".

También Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha criticado a Feijóo. Bolaños ha asegurado que con ese vídeo queda retratado "el colapso político y ético del PP", un Partido Popular que califica de "sucursal de los ultras".

Asimismo, en dicho mensaje ha asegurado que Feijóo "el viernes plantó al Rey y al Poder Judicial y ayer, su número 2 pidió cavar una fosa para el Gobierno". Con esto se refería a las declaraciones del número dos de Feijóo que, en un acto del PP de Navarra, animó a "empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido".

Al poco tiempo, esas palabras fueron denunciadas por el presidente, Pedro Sánchez, que consideró que apelaban de forma "encubierta a la violencia".

