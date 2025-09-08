El alcalde de Chercos, el más longevo de España recibe a sus 100 años el Escudo de Oro de la Provincia de Almería

Chercos y la provincia de Almería rinden homenaje a José Antonio Torres Sáez, el centenario alcalde de Chercos, el más longevo de España con el Escudo de Oro de la Provincia de la Diputación como reconocimiento a una vida dedicada por completo al servicio público de este municipio almeriense de algo más de 300 habitantes.

El acto que en principio iba a celebrarse en la Plaza de Chercos que lleva ahora su nombre situada enfrente del Ayuntamiento tuvo finalmente que realizarse en el Teatro Municipal Isidro Lorenzo por la lluvia. El homenaje ha contado con la asistencia de numerosos vecinos, autoridades de la provincia y familiares del alcalde. El centenario regidor ha recibido el cariño de sus vecinos, de personas que lo han acompañado durante sus 30 años años como alcalde, así como los mensajes de felicitación de Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo.

"En su mirada vemos los ideales de los hombres fuertes"

El presidente de la Diputación de Almería ha sido el encargado de entregarle el Escudo de Oro de la Provincia a Pepe, como le llaman sus vecinos y amigos afirmando que "solo tenemos que intercambiar unas pocas palabras con él para apreciar la infinita bondad, humildad, sacrificio y compromiso que ha demostrado cada día en sus más de cien años de vida. En lo más profundo de su mirada vemos como habitan los ideales de los hombres fuertes que han construido con sus propias manos la tierra que hoy disfrutamos".

Primero como Guardia Civil y luego como alcalde, esta distinción reconoce "el esfuerzo, trabajo y la firme defensa de la democracia y la Constitución" manifestaba en su intervención Javier García, presidente de la Diputación que añadía que una vez jubilado "en vez de dedicarte de lleno a tu familia, aficiones o simplemente descansar, decidiste ponerte al servicio de tus vecinos para ser su alcalde; el mejor alcalde de la historia de Chercos".

"Un orgullo para todos los almerienses"

Por último Javier Garcia concluía al señalar que "Pepe a sus cien años siga al pie del cañón es un motivo de orgullo para todos los almerienses. Eres memoria que abraza pasado, presente y futuro".

José Antonio Torres Sáez recogía emocionado y bajo una gran ovación el Escudo de Oro de la Provincia dando las gracias a todos los asistentes, autoridades, seres queridos y a sus vecinos. Además, ha puesto en valor el trabajo que ha realizado por el municipio para que avance a través de la apuesta por la cultura, la educación y el deporte.

Salió ileso de un ataque terrorista de ETA

El alcalde de Chercos que en julio cumplía los 100 años desde siempre tuvo clara su vocación de servicio público y entrega a los demás. La primera etapa de su vida la desempeñó como Guardia Civil con destinos en provincias como Lérida, Sevilla, Gerona, Albacete o Amorebieta en Vizcaya donde vivió los años más duros de ETA y sufrió un ataque terrorista del que salió ileso.

Tras jubilarse volvió a Chercos donde es empujado por sus vecinos para presentarse a las elecciones municipales. José Antonio recibe el respaldo de su paisanos y se convierte en alcalde a sus 70 años. Sus mayores logros en estos 30 años como alcalde han sido la puesta en marcha de la biblioteca del pueblo, el programa de becas para niños, la construcción de la piscina, pistas deportivas, el teatro, el tanatorio, el crecimiento de comercios y empresas, algunas de ellas exportan a medio mundo, la instalación del primer cajero automático así como muchas infraestructuras y servicios que han mejorado la calidad de vida de los cherqueros.

"Es una hazaña al alcance de muy pocos"

Tanto el líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quisieron estar presentes en este día tan importante para Pepe compartiendo con él sendos mensajes de felicitación que enviaron en un vídeo que fue toda una sorpresa para el homenajeado y el público asistente.

Feijóo explicaba que "cumplir 100 años es un motivo de orgullo, pero hacerlo siendo alcalde, velando por tus vecinos digna y serenamente, es una hazaña al alcance de muy pocos. Personas como tú son el norte en la brújula de la mejor España. Ese Escudo de Oro de Almería es un reconocimiento más que merecido".

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reconoció que "hay una cosa por la que Chercos es un municipio único en España y se llama José Antonio Torres, su alcalde. Un alcalde que cumple un siglo de vida que ha dedicado en gran parte a velar por sus vecinos y cuidar de ellos desde el Ayuntamiento".

En el acto también ha participado una de sus sobrinas, Emilia Mena Torres que quiso mostrar a los asistentes la faceta más cercana y familiar de su tío a quien definió como "una gran persona que siempre lo ha dado todo por el pueblo".

El senador Luis Rogelio Rodríguez, que fue presidente de la Diputación de Almería durante la primera legislatura de José Antonio Torres como alcalde, tomó la palabra para poner en valor el trabajo institucional emprendido por el homenajeado en estos 30 años

señalando "las bondades de fe, trabajador, que jamás cobró del Ayuntamiento y que solo ha tenido a bien trabajar por sus ciudadanos con la convicción de que hacía lo mejor para su pueblo".

Además del Escudo de Oro y del nuevo nombre de la Plaza del Ayuntamiento que a partir de ahora lleva su nombre, la Diputación de Almería le entregó un retrato suyo obra del pintor almeriense Juan Gabarrón. Un homenaje a un hombre centenario que como cada lunes volverá a estar en el Ayuntamiento para seguir trabajando en favor de sus vecinos con la ilusión del primer día.

