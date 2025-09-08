Vox se dispara en las encuestas electorales con su mejor resultado desde el 23J

Arranca el curso y, como es habitual, se publican las encuestas electorales. Coinciden en algo: Vox se dispara. Según la encuesta de 'La Razón', los de Abascal crecen tres puntos. De esta manera, PP y Vox sumarían más de 200 escaños, mientras el PSOE perdería casi 1.700.000 votos. Según la encuesta de 'El País', la gestión de los incendios pasa factura a los populares. Vox aprovecha ese hueco y registra su mejor resultado desde las elecciones generales del 23J.

La encuesta de 'La Razón'

Según la encuesta de NC Report para el diario 'La Razón', estos datos consolidarían el liderazgo con un 35,2% de los votos y hasta 156 escaños. Por su parte, Abascal podría llegar hasta los 50 sillones en la Cámara Baja.

El PSOE continuaría en caída libre y se desploma hasta el 25,8%. En caso de celebrarse elecciones hoy, supondría llegar hasta los 105 escaños, mientras que en las generales alcanzó 121. Esta encuesta se llevó a cabo entre el 1 y el 6 de septiembre.

En cuanto a la valoración de líderes, Pedro Sánchez apenas alcanza una nota media de 3,8, por debajo del 4,4 que obtiene Alberto Núñez Feijóo. Santiago Abascal se queda en un 3,2 y Yolanda Díaz, en un 3,1. Ninguno llega al aprobado.

La encuesta de 'El País'

Según el último barómetro del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, Vox es el partido que más se dispara, crece más de dos puntos con una estimación de voto del 17,4%. La formación de Santiago Abascal firma su mejor resultado, cinco puntos por encima de su registro del 23J, a costa de un PP que recorre el camino inverso y pierde 2,4 puntos.

Es un retroceso que reduce a tres puntos la ventaja sobre los socialistas, la mitad que en el último sondeo, puesto que el PSOE recobra algo el aliento y mejora siete décimas tras el escándalo por el ingreso en prisión preventiva de su ex secretario de Organización Santos Cerdán por su presunta participación en una trama de corrupción con José Luis Ábalos y Koldo García. Dicha encuesta se hizo online a 2.000 personas entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre.

