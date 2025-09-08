Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ESPAÑA - ISRAEL

El Gobierno llama a consultas a su embajadora en Tel Aviv tras acusaciones y sanciones contra Díaz y Rego

El Gobierno de España convoca a consultas a la embajadora en Tel Aviv tras las acusaciones que Israel ha dirigido contra el Gobierno español y las medidas contra las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego.

EUROPAPRESS

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llama a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Solomon, ante las "calumniosas" acusaciones vertidas hacia España y las "inaceptables medidas" contra Yolanda Díaz y Sira Rego, a las dos ministras se les prohíbe entrar en Israel.

Como respuesta a las medidas presentadas hoy por el presidente Pedro Sánchez contra el "genocidio" en la Franja de Gaza, el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha respondido acusando a España de ser un país "corrupto"

El socio minoritario del Gobierno de Sánchez declaraba insuficientes las medidas y reclamaba retirar a la embajadora española en Tel Aviv, mientras que desde IU y Podemos apuestan por romper las relaciones diplomáticas.

Se trata de la primera vez que el Gobierno llama a consultas a Salomon desde el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva militar israelí en Gaza. Sin embargo, sí ha sido convocada en varias ocasiones por ministro de Exteriores hebreo para hacerle llegar la protesta de Netanyahu contra determinadas declaraciones de políticos españoles, incluido el propio presidente español, Pedro Sánchez.

La llamada a consultas es una herramienta diplomática para expresar el malestar del Gobierno con un determinado país y no requiere la autorización del país de destino para que el embajador pueda volver a su puesto en un futuro.

El Gobierno va un paso más allá que el comunicado previo que negaba el "antisemitismo", pero no llega a lo que reclaman sus socios de Gobierno.

