El juez del caso Koldo no ve "indicio alguno" de que la UCO haya filtrado los archivos de Ábalos sobre sus exparejas

El exministro había denunciado la filtración de algunas fotos de mujeres que obraban en su poder y que, supuestamente, habían sido incautadas por los agentes.

Imagen del exministro de Transportes y ex secretario de Organizaci&oacute;n del PSOE, Jos&eacute; Luis &Aacute;balos.

Imagen del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. EFE

Alba Gutiérrez
Publicado:

El juez del Tribunal Supremo e instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, reitera su apoyo a la Unidad Central Operativa (UCO) ante las quejas del exministro José Luis Ábalos por las filtraciones sobre los archivos que le incautaron los agentes en los que supuestamente, tenía almacenadas decenas de fotografías de sus exparejas.

En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado ha afirmado que no hay "indicio alguno" de las supuestas filtraciones que denunció el exministro de Transportes. En ese momento, Ábalos pidió al juez Puente que tomara medidas para evitar "el linchamiento mediático", ya que un medio de comunicación publicó noticias con fotos que entendió que pudieron filtrar miembros de la Unidad Central Operativa.

Ábalos denunció un "linchamiento mediático"

Los abogados de Ábalos advirtieron al magistrado de unos hechos "irregulares e inadmisibles" para la investigación y concretamente, se centraban en una noticia publicada en 'The Objective' que contaba con un "arsenal de fotografías" de mujeres. Según los letrados del exministro, esas fotografías se incautaron en el registro de su vivienda.

Para responder a ese supuesto "linchamiento mediático", el exministro instó al juez a identificar a los agentes que participaron en el volcado de las imágenes que correspondían a su vida íntima y que eran totalmente ajenas al objeto de la investigación por supuestos amaños de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones.

En contraposición, el magistrado ha rechazado esta petición y ha dejado claro que "ninguna de las informaciones o archivos referidos se han incluido en ninguno de los informes presentados en esta causa especial por la policía judicial, como no se alude tampoco en ellos a ningún otro extremo relativo a hechos ajenos al objeto de este procedimiento".

Asimismo, asegura que podrá llegar el momento en el que resulte necesario eliminar del material intervenido todos aquellos elementos que no tengan que ver con el procedimiento. Sin embargo, el magistrado considera que, antes de expurgar el material ajeno a la investigación, hay que tomar conocimiento "del completo contenido de la ingente información obtenida en los múltiples soportes digitales que resultaron incorporados a esta causa".

Múltiples copias del material intervenido

También el juez Puente ha recriminado a Ábalos que asuma que lo publicado por el citado medio digital provenga del material incautado en su casa por los agentes y que éstos lo hayan filtrado. En este punto, pone de relieve que "no puede ignorarse aquí que varios de los investigados en este procedimiento han resuelto, en el libérrimo ejercicio de sus facultades, conceder de manera recurrente entrevistas a distintos medios de comunicación, e incluso reconocido que algunas de las informaciones documentales publicadas en ellos lo han sido con su aquiescencia".

El magistrado ha detallado que Ábalos "trató de ocultar un disco duro en el registro domiciliario". No obstante, el instructor afirma que ese disco duro que trataba de esconder, era "una copia de otro que se encontraba en el interior del domicilio".

Por el momento, el instructor "ignora cuántas copias de los archivos pueden existir y en poder de quién pueden encontrarse", puesto que también Koldo García, exasesor de Ábalos, guardaba en su vivienda "documentos y archivos que, al parecer corresponden a Ábalos".

