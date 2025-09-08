Seis muertos y numerosos heridos en un tiroteo en Jerusalén que Hamás se atribuye la autoría

Al menos seis personas han muerto y varias han resultado heridas en un tiroteo oeste lunes en Jerusalén. Así lo ha confirmado el servicio de ambulancias israelí. Los dos atacantes fueron "neutralizados" en el lugar, tal y como ha detallado la policía israelí y el servicio de emergencias MDA. Supuestamente, los autores del tiroteo subieron a un autobús y abrieron fuego contra los pasajeros.

"Se recibieron informes en el Centro de Despacho 101 de la MDA en el área de Jerusalén sobre aproximadamente 15 víctimas, aparentemente a causa de un tiroteo en el cruce de Ramot, en la calle Yigal Yadin, Jerusalén. Se informará más adelante", comentaron al principio las emergencias en redes. La Policía dice que los "dos terroristas han sido neutralizados".

El jefe de personal del MDA, Uri Shacham, indicó en un encuentro con la prensa que hay otras trece personas heridas, algunas de gravedad. El servicio de emergencias Magen David Adom ha señalado en su cuenta de Telegram que sus equipos han confirmado la muerte de seis personas entre las que se incluye la de "un hombre de 50 años y tres hombres que se encontraban en la treintena".

Uno de los muertos es un joven español de 25 años

Uno de los seis muertos es Yaakov Pinto, un joven español de 25 años natural de Melilla que vivía en Israel, tal y como han podido confirmar a EFE fuentes consulares y familiares.

Tal y como informó el servicio de emergencias, tres de los muertos en el ataque, eran hombres de unos 30 años y otro de 50. A estos fallecidos, hay que sumar el cuerpo de una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y otro fallecido en otro centro hospitalario.

Según el MDA, doce personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas, siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.

El ministro de Exteriores ha confirmado que los autores del tiroteo son palestinos

La Policía de Israel ha indicado en un comunicado en su cuenta en la red social X que los dos "terroristas" implicados en el ataque contra el autobús fueron neutralizados por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado "presente en la zona". Por el momento, "zapadores continúan limpiando el lugar recabando pruebas" antes de confirmar "un gran" despliegue de seguridad en la zona. Asimismo, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha confirmado que los autores de este hecho son dos ciudadanos palestinos.

Tras confirmar que se trata de dos personas palestinas, el Ejército israelí ha anunciado el despliegue de soldados en la zona del ataque y también en las afueras de la capital de Cisjordania. Tal y como han argumentado desde el Ejército, este despliegue se produce con la intención de "combatir el terrorismo".

Hamás confirma que los autores del ataque son "combatientes de la resistencia islámica"

El Movimiento de Resistencia Islámica ha aplaudido la "heroica operación" llevada a cabo por "dos combatientes de la resistencia palestina". Tal y como han asegurado desde Hamás, "esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que acomete contra nuestro pueblo".

En ese sentido, el grupo islamista ha advertido de que este ataque "supone un claro mensaje de que los planes que tenía Israel de ocupar y destruir la ciudad de Gaza no quedarán sin castigo".

La Yihad Islámica también ha ensalzado esta "operación cualitativa por parte de dos combatientes de la resistencia" y ha asegurado que se trata de "una respuesta natural al aumento de las políticas criminales de la entidad israelí".

Asimismo, la Yihad lamenta "la muerte de los responsables de la operación" pero insiste en "su heroísmo".

