Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

AEROPUERTO LONDRES

Evacúan una terminal del aeropuerto de Heathrow en Londres por una amenaza "con materiales peligrosos"

El resto de terminales funcionaban con normalidad, informan los bomberos.

Aeropuerto de Heathrow en Londres

Aeropuerto de Heathrow en LondresEFE

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Obligan a la evacuación de una de las cuatro terminales del aeropuerto de Heathrow (Londres) para actuar ante un posible incidente "con materiales peligrosos", tal y como informaron los servicios de emergencias.

Se han desplegado equipos especializados para evaluar la situación y la Terminal 4 ha sido desalojada por precaución mientras los bomberos actúan, dijo un portavoz de la Brigada de Bomberos de Londres.

"Equipos especializados han sido desplegados para llevar a cabo una evaluación de la escena, y parte del aeropuerto ha sido evacuado como precaución mientras los bomberos responden", asegura la Brigada de Bomberos londinense.

Los bomberos informaron que recibieron una alerta sobre el incidente a las 17:01 hora local (16:01 GMT), y rápidamente enviaron equipos desde Feltham, Heathrow, Wembley y estaciones de bomberos cercanas.

"El check-in de la Terminal 4 ha sido cerrado y evacuado mientras los servicios de emergencia responden a un incidente. Por favor, no se dirijan a la Terminal 4, nuestros compañeros están prestando asistencia a los pasajeros en el lugar. Proporcionaremos más información tan pronto como sea posible. El resto de terminales funcionan con normalidad", escribe en la red social 'X' la cuenta del aeropuerto de Heathrow.

El portavoz añadió que ofrecerían más información tan pronto como sea posible. Según la cadena BBC, no se han registrado retrasos ni cancelaciones de vuelos.

Heathrow Airport es el principal aeropuerto del Reino Unido y uno de los mayores del mundo con un récord histórico de pasajeros de 83,9 millones en 2024 con, un 6 % más que el año anterior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Vídeo: el Papa León XIV golpea accidentalmente a un operador de cámara cuando intentaba recoger un regalo

El Papa León XIV

Publicidad

Mundo

Aeropuerto de Heathrow en Londres

Evacúan una terminal del aeropuerto de Heathrow en Londres por una amenaza "con materiales peligrosos"

El primer ministro francés François Bayrou en la Asamblea Nacional de Francia

Cae el Gobierno francés después de que el primer ministro François Bayrou pierda la moción de confianza

Ambulancia en México

Un tren arrolla un autobús y deja al menos ocho muertos y más de 40 heridos

La viñeta gráfica de Alfredo Boto
Viñeta

La inmortalidad de China, Rusia y Corea del Norte, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Police
Nueva Zelanda

Matan a tiros a un padre que se llevó a sus tres hijos y los mantuvo ocultos en el bosque durante años

Imagen de archivo del príncipe Harry.
Realeza británica

Todos los detalles del regreso de Harry a Reino Unido: un posible acercamiento y algunas peticiones

La visita del príncipe a Reino Unido viene con una ausencia destacable de su mujer y una posible reconciliación con el rey Carlos III, tras cinco años de su salida de la Casa Real Británica

Yaakov Pinto, de Melilla, uno de los seis muertos en el tiroteo de Jerusalén
Tiroteo

Uno de los seis muertos en el tiroteo en una parada de autobús de Jerusalén es un español de 25 años

Se trata de Yaakov Pinto, natural de Melilla, que se acababa de casar.

Solomillo, setas y un cáncer: así fue como Erin Patterson asesinó a la familia de su ex marido

Cadena perpetua para la 'asesina de las setas', la australiana que mató a 3 familiares con un solomillo Wellington

Una residencia de ancianos dejó a una anciana congelada hasta morir en una tormenta tras dejar una ventana abierta

Una residencia dejó a una anciana congelada hasta morir en una tormenta al dejar una ventana abierta

Gideon Saar

Israel responde a Sánchez acusando al Gobierno de "antisemita" y "corrupto" y prohíbe la entrada al país de Yolanda Díaz y Sira Rego

Publicidad