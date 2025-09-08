Evacúan una terminal del aeropuerto de Heathrow en Londres por una amenaza "con materiales peligrosos"

Obligan a la evacuación de una de las cuatro terminales del aeropuerto de Heathrow (Londres) para actuar ante un posible incidente "con materiales peligrosos", tal y como informaron los servicios de emergencias.

Se han desplegado equipos especializados para evaluar la situación y la Terminal 4 ha sido desalojada por precaución mientras los bomberos actúan, dijo un portavoz de la Brigada de Bomberos de Londres.

"Equipos especializados han sido desplegados para llevar a cabo una evaluación de la escena, y parte del aeropuerto ha sido evacuado como precaución mientras los bomberos responden", asegura la Brigada de Bomberos londinense.

Los bomberos informaron que recibieron una alerta sobre el incidente a las 17:01 hora local (16:01 GMT), y rápidamente enviaron equipos desde Feltham, Heathrow, Wembley y estaciones de bomberos cercanas.

"El check-in de la Terminal 4 ha sido cerrado y evacuado mientras los servicios de emergencia responden a un incidente. Por favor, no se dirijan a la Terminal 4, nuestros compañeros están prestando asistencia a los pasajeros en el lugar. Proporcionaremos más información tan pronto como sea posible. El resto de terminales funcionan con normalidad", escribe en la red social 'X' la cuenta del aeropuerto de Heathrow.

El portavoz añadió que ofrecerían más información tan pronto como sea posible. Según la cadena BBC, no se han registrado retrasos ni cancelaciones de vuelos.

Heathrow Airport es el principal aeropuerto del Reino Unido y uno de los mayores del mundo con un récord histórico de pasajeros de 83,9 millones en 2024 con, un 6 % más que el año anterior.

