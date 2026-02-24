Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Elecciones

Elecciones Castilla y León 2026: Cómo saber si me ha tocado estar en una mesa electoral

Los ayuntamientos realizan el sorteo entre el 14 y el 18 de febrero y notifican por correo en un plazo máximo de tres días.

Papeletas en las urnas

Papeletas en las urnasEuropaPress

Publicidad

Los ayuntamientos de Castilla y León han comenzado el sorteo para designar a los miembros de las mesas electorales que participarán en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. El procedimiento debe celebrarse entre el sábado 14 y el miércoles 18 de febrero de 2026, según establece el calendario electoral.

Si un ciudadano resulta seleccionado, recibirá una notificación oficial por correo postal en un plazo máximo de tres días desde la celebración del sorteo. No obstante, varios consistorios han habilitado herramientas digitales para consultar la designación de forma anticipada.

Cómo consultar si has sido elegido

En Valladolid y Segovia ya es posible comprobarlo a través de las respectivas páginas web municipales, introduciendo el DNI o NIF. En Zamora, el sorteo se realizó el lunes y las notificaciones comenzarán a llegar a los domicilios a partir del martes.

En Ávila, la designación tuvo lugar el martes 17 y el Ayuntamiento ha publicado el listado completo en su portal institucional. En Soria también se efectuó el sorteo ese mismo día, aunque no se han difundido los resultados en línea.

En León, el pleno extraordinario convocado para realizar el sorteo apenas se prolongó durante nueve minutos, tiempo suficiente para completar la designación de los miembros de mesa. La información se incorporará próximamente a la web municipal.

Notificaciones y plazos

En Burgos, el pleno de designación se celebró este miércoles, pero los datos aún no están disponibles en internet. En Palencia, el sorteo también tuvo lugar este miércoles y los 873 ciudadanos seleccionados recibirán la comunicación oficial en sus domicilios en los próximos tres días.

En Salamanca se han designado los integrantes de las 169 mesas electorales previstas para el 15 de marzo. El Ayuntamiento no ha habilitado consulta digital de los resultados, alegando la Ley de Protección de Datos.

La designación como presidente o vocal de mesa electoral es obligatoria, salvo causas justificadas que deben alegarse ante la Junta Electoral correspondiente dentro de los plazos establecidos.

Con el proceso ya en marcha, los ciudadanos pueden verificar su situación a través de los canales oficiales de cada municipio o esperar la notificación postal en caso de haber sido elegidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los GAL, el 11M, los atentados de Barcelona: las once ocasiones en las que España ha desclasificado papeles secretos

45 años del 23-F, la noche en que la democracia se puso a prueba

Publicidad

España

Imagen de los trabajos de limpieza en la vía de Adamuz

Puente y Adif niegan que se retirara material del accidente de Adamuz sin permiso judicial

Santiago Abascal

Abascal rechaza el documento del PP para pactar en comunidades: "Creo que no es correcto, creo que es empezar con mal pie"

Papeletas en las urnas

Elecciones Castilla y León 2026: Cómo saber si me ha tocado estar en una mesa electoral

23 f
23F

Así es la Ley de Secretos Oficiales que permite levantar el secreto del 23F

Documentación
23F

Los historiadores dan las claves para conocer los entresijos del 23-F: "Querríamos conocer lo que tramaban las instancias superiores..."

Villarejo
Tribunales

Semana clave en el juicio a los Pujol en la Audiencia Nacional

El martes declaran como testigos, entre otros, el comisario Villarejo, parte de la "policía patriótica" y el conseller de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Ramón Espadaler, que ha solicitado un intérprete para poder intervenir en catalán.

Feijóo, en una entrevista en Onda Cero
Etrevista

Feijóo, tras hablar con Abascal: "Se abre un escenario en el que el pacto puede ser posible"

El líder popular asegura que hay una "postura nueva de Vox" y que "esta vez han retirado su exigencia de entrar en la Junta de Extremadura con tres consejerías y una vicepresidencia". El nuevo marco de negociación tiene dos fases: primero las políticas y después los cargos.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo

Las 10 bases del PP para negociar los gobiernos autonómicos con Vox: vivienda, política migratoria o aprobar los presupuestos de toda la legislatura

Imagen panorámica del Congreso de los Diputados

Los GAL, el 11M, los atentados de Barcelona: las once ocasiones en las que España ha desclasificado papeles secretos

23f

El papel del rey y el "elefante blanco", entre otros: las incógnitas del 23F que pueden resolverse tras 45 años

Publicidad