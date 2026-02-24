Elecciones Castilla y León 2026: Cómo saber si me ha tocado estar en una mesa electoral

Los ayuntamientos de Castilla y León han comenzado el sorteo para designar a los miembros de las mesas electorales que participarán en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. El procedimiento debe celebrarse entre el sábado 14 y el miércoles 18 de febrero de 2026, según establece el calendario electoral.

Si un ciudadano resulta seleccionado, recibirá una notificación oficial por correo postal en un plazo máximo de tres días desde la celebración del sorteo. No obstante, varios consistorios han habilitado herramientas digitales para consultar la designación de forma anticipada.

Cómo consultar si has sido elegido

En Valladolid y Segovia ya es posible comprobarlo a través de las respectivas páginas web municipales, introduciendo el DNI o NIF. En Zamora, el sorteo se realizó el lunes y las notificaciones comenzarán a llegar a los domicilios a partir del martes.

En Ávila, la designación tuvo lugar el martes 17 y el Ayuntamiento ha publicado el listado completo en su portal institucional. En Soria también se efectuó el sorteo ese mismo día, aunque no se han difundido los resultados en línea.

En León, el pleno extraordinario convocado para realizar el sorteo apenas se prolongó durante nueve minutos, tiempo suficiente para completar la designación de los miembros de mesa. La información se incorporará próximamente a la web municipal.

Notificaciones y plazos

En Burgos, el pleno de designación se celebró este miércoles, pero los datos aún no están disponibles en internet. En Palencia, el sorteo también tuvo lugar este miércoles y los 873 ciudadanos seleccionados recibirán la comunicación oficial en sus domicilios en los próximos tres días.

En Salamanca se han designado los integrantes de las 169 mesas electorales previstas para el 15 de marzo. El Ayuntamiento no ha habilitado consulta digital de los resultados, alegando la Ley de Protección de Datos.

La designación como presidente o vocal de mesa electoral es obligatoria, salvo causas justificadas que deben alegarse ante la Junta Electoral correspondiente dentro de los plazos establecidos.

Con el proceso ya en marcha, los ciudadanos pueden verificar su situación a través de los canales oficiales de cada municipio o esperar la notificación postal en caso de haber sido elegidos.

