Esperanza Aguirre supera en intención de voto a Tomás Gómez

A Esperanza Aguirre no parecen haberla afectado demasiado las Primarias del Partido Socialista Madrileño. La presidente madrileña sigue teniendo una clara ventaja en la intención de voto de cara a las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid que se celebran en 2011.



La candidata del Partido Popular, que en los pasados comicios recibió el respaldo del 53,3% de los votos, obtiene el respaldo del 46,9% de los encuestados por NC Report para el diario La Razón. Gómez cuenta con el 32,3% de los apoyos en un muestreo que no contempla la posibilidad de votar a otros partidos con posibilidades de entrar en la Asamblea de Madrid, como Izquierda Unida o UPyD.



En cuanto al grado de confianza, la presidenta popular también se impone al ex alcalde de Parla con un 44,5% frente al 31,1. Lo mismo ocurre con la nota que los encuestados ponen a ambos políticos. Aguirre aprueba con un 6,4, mientras que el socialista no llega al aprobado con un 4,5.



En lo que sí ha sufrido un gran espaldarazo Tomás Gómez a través de las Primarias en las que se ha impuesto a Trinidad Jiménez es en la notoriedad entre el electorado. El candidato del PSOE es conocido por el 90,1% de los madrileños. Eso sí, Aguirre también le supera en esto, pues el 98,8% de los encuestados la conoce.