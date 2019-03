Esperanza Aguirre: "Con los impuestos bajos, la recaudación incluso sube"

Esperanza Aguirre ha analizado la actualidad económica que rodea a España en Espejo Público, y como siempre ha hecho la expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha expresado con claridad y sin tapujos.

Aguirre no ha evitado habar de su último 'rifirrafe' público con el ministro de Hacienda tras asegurar que a "Montoro le gusta subir impuestos", la expresidenta de Madrid ha comenzado su intervención con una premisa básica para ella "en el ADN del PP está no subir los impuestos y está, en lo posible bajarlos".

En torno a la subida de tipos la presidenta del PP en Madrid ha explicado diferentes razones por las que considera que la subida impositiva no es la solución, y tomó como ejemplo la comunidad que presidió anteriormente, "yo nunca he subido los impuestos cuando he estado en un Gobierno" y añade "con impuestos bajos la recaudación incluso sube".

Aguirre ha vuelto a elogiar el discurso del Presidente del Gobierno en el Comité Ejecutivo del pasado lunes en el que Rajoy explico las previsiones económicas. "Estuvo estupendo y esperanzador" ha reiterado la madrileña que asegura que en su exposición dijo dos "cosas importantísimas" y citó en primer lugar su disposición de pactar con otras fuerzas "siempre que no se vuelva a las políticas que nos trajeron hasta aquí" y en segundo lugar destacó que "todos los países europeos, incluso Alemania, revisaron sus previsiones a la baja".

"En El ADN del PP está no subir los impuestos"

Su alabanza a Rajoy contrasta con las críticas vertidas en los últimos días por diferentes personas hacia los ministros que el pasado día 26 dieron una rueda de prensa tras el Consejo un tanto "angustiosa". Aguirre no ha querido echar más leña al fuego y ha añadido que cree que "Soraya comunica muy bien".

Esperanza Aguirre ha dado la callada como repuesta ante las diversas preguntas sobre si aspira a ser candidata a la presidencia del Gobierno. La política del PP capeó la primera cuestión echando mano de que ella fue elegida como presidenta del PP de la Comunidad "y en eso es en lo que estoy". Insistió Susanna Griso y Aguirre quiso negar esas supuestas intenciones sin llegar a decirlo y se limitó a añadir "lo puedo decir más alto, pero no más claro".

Más clara se ha mostrado ante sus propuestas que se decantan por el sector privado bajo la premisa "evaluar sin prejuicios y en lo posible privatizar". Aguirre ha asegurado que si la decisión dependiese de ella "empezaría por privatizar AENA". También en terreno ecoómico dejó caer su opinión sobre el proceso llevado a cabo con Bankia y aseguró que "no habia que haber forzado las fusiones de cajas".