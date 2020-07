Aguirre: "A Montoro le gusta subir los impuestos"

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este martes que el "problema" del Gobierno es la convicción de no bajar los impuestos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el que según ha explicado mantuvo "una discusión bastante encendida 'tête à tête'" sobre la reducción del sector público tras el comité ejecutivo del partido.



"El problema del partido no es de comunicación, sino de convicción del ministro de Hacienda. Hay que bajar los impuestos", ha señalado Aguirre y ha asegurado que tras el comité ejecutivo de este lunes mantuvo una "discusión bastante encendida 'tête à tête' con el ministro".



En concreto, Aguirre ha detallado que la discusión con Montoro giró en torno a la reducción del sector público. "Es evidente que todo lo que es sector público, servicios que no tiene por qué prestar la Administración hay que reducirlos o privatizarlos, pero luego es evidente que las duplicidades hay que suprimirlas", ha señalado.



En este sentido, Aguirre ha resaltado que Montoro "no tiene la misma convicción que ella sobre las subidas de impuestos" y que, por ello, se enfrentaron ayer. "Nosotros creemos en los impuestos bajos y creíamos que Montoro también creía en los impuestos bajos. Ahora estoy comenzando a dudarlo", ha subrayado.



"Al ministro de Hacienda le gusta subir los impuestos y si no le gusta, no le disgusta tanto como a mí", ha apuntado la líder de los populares madrileños, quien ha recalcado que durante su mandato "Montoro no ha bajado ningún impuesto". A juicio de Aguirre, esta postura contrasta con las dos bajadas de impuestos, en sucesiones y donaciones, que se produjeron durante el primer Gobierno de José María Aznar.



Asimismo, la presidenta de los 'populares' madrileños ha alertado de que "si Montoro quiere imponer la doble imposición, estará retrayendo la internacionalización de las empresas españolas". Así, Aguirre ha apuntado que las grandes empresas españolas han emprendido una estrategia de internacionalización y que, por ello, tributan en los países donde están situadas. "La doble imposición no existió nunca", ha remachado.