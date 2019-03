Conchi y Ángel deciden casarse tras un "traumático" mes de secuestro en Colombia

"Tengo muchas ganas de ver a mis compañeros, de trabajar, y sobre todo, de ver a mi familia, de poder hacer lo mismo que antes e intentar superarlo el trauma poco a poco", dijo Marlaska en una conferencia de prensa en Bogotá. Sánchez, que compareció a la rueda de prensa vistiendo la camiseta roja de la selección española de fútbol, dijo por su parte que vuelven a ser "personas normales, con objetivos, sueños, ilusiones".

Marlaska, de 43 años, y Sánchez, de 49, fueron secuestrados por delincuentes comunes el pasado 17 de mayo cuando hacían turismo en el departamento colombiano de La Guajira y fueron rescatados en la madrugada del sábado en una operación de la Policía colombiana en coordinación con la Policía Nacional de España. Según relataron, su "sueño era viajar a Colombia", país que calificaron de "fabuloso", pero tuvieron, según palabras de Sánchez, "la mala fortuna, la mala suerte, una desgracia", de ser secuestrados por un grupo de hombres armados cuando estaban en las cercanías del Cabo de la Vela, en el extremo norte del país.

El secuestro de los españoles María Concepción Marlaska y Ángel Sánchez, en libertad tras casi un mes de cautiverio en manos de delincuentes comunes colombianos, tendrá un final feliz porque terminará en boda. Al finalizar hoy una rueda de prensa en la residencia del embajador de España en Bogotá, Sánchez, de 49 años, aprovechó para declararse a su novia, de 43, con la que tiene una relación desde hace siete años.

La superación del secuestro les ha unido

"Voy a hacer algo que creí que no iba a hacer nunca, y menos en estas circunstancias, que es pedirle matrimonio. Espero que no me diga que no", dijo Sánchez, mientras Marlaska, sorprendida, bromeó, "esto parece un concurso". "¿Quieres ser mi mujer? ¿Quieres casarte conmigo?", preguntó, y ella respondió con rotundidad: "sí". Marlaska reconoció que el secuestro les ha unido "un poco más" porque "es fundamental hacer equipo y sacar toda la fuerza" y recordó que durante todo el tiempo trataron de respaldarse mutuamente para evitar que el otro cayera en un "bajón" de ánimo.

"Yo quería decir una cosa muy importante que quería valorar en público. Yo estoy vivo gracias a ella, quiero que todo el mundo lo sepa, porque si no me hubiera vuelto loco", agradeció Sánchez, al recordar las frases de ánimo que se dedicaban. Sánchez y Marlaska, ambos oriundos de Avilés (Asturias, norte de España), están ansiosos por recuperar su rutina después de esta experiencia que les amargó sus vacaciones por Colombia, un país que soñaban con visitar, según dijeron. La pareja emprenderá el regreso a España esta tarde y debe llegar el lunes por la mañana al aeropuerto de Barajas.