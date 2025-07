La Princesa Leonor recibe a manos de su padre en Marín la Gran Cruz al Mérito Nazal y pone fin a su etapa en la armada

Era la imagen más esperada. La Familia Real al completo ha presidido hoy el acto de clausura de este curso en la Escuela Naval de Marín donde se realiza la Jura de Bandera de aspirantes a guardamarina y la entrega de los Reales Despachos a los nuevos oficiales de la Armada.

Es tradición que cada año el rey Felipe VI presida, en este Día del Carmen, un acto de gran solemnidad y relevancia para la Armada. Pero no hay duda de que el de este 2025 será además un acto histórico. Hoy la Princesa Leonor pone fin a su etapa en esta Escuela Naval en la que durante varios meses ha recibido formación junto al resto de sus compañeros, y desde donde ha partido en el Juan Sebastián Elcano para completar una travesía de varias semanas embarcada.

Fin de su etapa en la Armada

Para poner fin a esta etapa en la Armada, la heredera de la Corona ha recibido además la Gran Cruz al Mérito Naval. El encargado de imponérsela, por supuesto, ha sido su padre. Un emocionado Felipe VI que ha actuado como Rey pero que probablemente ha sentido como padre a juzgar por la mirada de orgullo y el abrazo cariñoso en el que ambos se fundieron al terminar.

La Princesa mantuvo en todo momento la compostura y el lugar que requería la ocasión, y pasó a presidir el acto con el resto de la familia real cuando así lo marcó el protocolo. En ese momento abrazó también a su madre, la Reina Letizia, y a su hermana la Infanta Sofía espectadoras en primera fila.

A lo largo de la jornada se pudo ver a padre e hija comentando lo que sucedía y también a la Reina Letizia haciendo ademán de explicar a la Infanta Sofía detalles de la situación. Distendidos, sonrientes y emocionados, los cuatro posaron tranquilamente al terminar el acto para la prensa allí congregada, recibiendo el aplauso y los vítores de los presentes. Entre ellos compañeros y profesores que despedían hoy a Leonor y que, muy posiblemente, la volverán a ver en esta misma ubicación terminada por completo su formación militar.

En el acto de hoy no escuchamos a la Princesa, no entraba dentro del orden del día ningún discurso, pero sí pudimos oírla esta semana en los distintos homenajes que recibió en Galicia, donde se le otorgó la Medalla de Oro de la comunidad y se le nombró Hija Adoptiva del Ayuntamiento de Marín. Momentos que aprovechó para agradecer el recibimiento de esta tierra donde dijo sentirse una gallega más, y de donde no sentirá morriña porque "a Galicia quiero volver siempre".

El siguiente paso en la formación de la Princesa será el Ejército del Aire, en la Academia de San Javier, en Murcia, se formará el próximo curso, para terminar así su paso por el Ejército.