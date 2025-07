López Miras pide frenar la entrada de radicales en Torre Pacheco y el PSOE le tiende la mano para romper con Vox

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, pide al Gobierno que impida que los radicales entren en Torre Pacheco. Mientras tanto, los socialistas le responden que le tenderán la mano en caso de que rompan con Vox. Sin embargo, es algo que no ocurriría, puesto que los de López Miras dependen del partido de Abascal para aprobar los presupuestos de la Región, los cuales se votan la semana que viene.

Es una disputa política que va más allá de Murcia y llega a nivel nacional. El Gobierno señala a Vox por incitar al odio en Torre Pacheco y también acusa al Partido Popular por su silencio cómplice. Por su parte, Feijóo insiste en el caos migratorio que hay en España.

López Miras pide "calma"

Fernando López Miras ha pedido "calma" y ha dicho "no a la violencia" con el fin de que Torre Pacheco no se convierta en un campo de batalla. El presidente murciano exige la colaboración del Ministerio del Interior, que "tiene que impedir ya que cualquier persona venga a sembrar la discordia". Remarca que "cualquier discurso que no reclame" ese cese de los altercados, "no es responsable", de la misma forma que ha explicado que su "obligación" es la de "procurar que se mantenga la convivencia y que se mantenga la tranquilidad con la que han sabido vivir y con la que saben vivir los ciudadanos de Torre Pacheco".

Por una parte, López Miras se muestra convencido por lanzar mensajes "solo dirigidos a que pare la violencia", mientras que por otro lado, ha considerado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ministerio del Interior y el Gobierno de España, que es el que tiene la competencia exclusiva, "tiene que impedir ya que haya cualquier tipo de persona que venga de fuera de Torre Pacheco a sembrar la discordia y a traer violencia, que es lo que estamos viendo durante estos días". Considera que, "si se impide que entre nadie en Torre Pacheco a traer violencia, cesarán las imágenes que estamos viendo durante estos últimos dos días".

El PSOE de Murcia pide a López Miras que rompa con Vox y le tiende la mano para un pacto "sin condiciones"

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha pedido al presidente del Ejecutivo regional que "rompa, de forma inmediata, sus acuerdos con la ultraderecha", de manera que la semana que viene "no apruebe unos presupuestos que incluyen políticas racistas y xenófobas". Lo ha comunicado en una rueda de prensa, en la que ha aprovechado para volver a tender la mano a López Miras y aprobar juntos un acuerdo de presupuestos "sin condiciones, ni líneas rojas".

Lucas opina que los hechos de los últimos días en Torre Pacheco "demuestran que los pactos del PP con la ultraderecha ponen en riesgo la seguridad de miles de personas, vulneran derechos humanos y ponen en riesgo la convivencia y la democracia". "No pueda aprobar unos presupuestos que están condicionados a dejar a niños en la calle solo por ser inmigrantes, unos presupuestos manchados por el odio y la indecencia", ha denunciado, que ha lanzado su oferta al Gobierno regional para que los presupuestos, dice, "no dependan de las imposiciones de la ultraderecha, para liberar a la Región del odio de la ultraderecha".

Feijóo señala que "un inmigrante irregular que delinque tiene que ser deportado de forma inmediata"

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado por "aplicar" y "mejorar" las leyes y que la multirreincidencia esté "mucho mejor tipificada en el Código Penal". "Un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser deportado de forma inmediata. Un señor que está de forma irregular, además si delinque, comprenderán que no cabe más que la deportación y la expulsión", ha dicho este miércoles Feijóo.

El líder popular considera que la inmigración irregular "no puede producir derechos". "Si lo irregular o lo ilegal produce garantías y derechos, automáticamente dejaremos de llamarle irregular", ha precisado.

