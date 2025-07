Feijóo se muestra contundente y apuesta por un modelo de inmigración más "firme": "Las leyes se tienen que cumplir"

En medio del debate sobre la inmigración, el líder del PP ha ido escalando en sus declaraciones, conforme pasaban los días, y conforme empeoraban los incidentes en Torre Pacheco. Como te hemos contado en 'Noticias 2' de Antena 3 Noticias, Feijóo apuesta por aplicar un nuevo modelo migratorio, y se muestra "firme", así lo ha calificado, para deportar a los inmigrantes ilegales que cometan delitos.

"Aquí se viene a trabajar y a insertarse en la población española y los que no se insertan en la población española y no vienen a trabajar no les podemos admitir", ha afirmado el líder de la oposición.

Durante su comparecencia en los cursos de verano de la universidad CEU San Pablo celebrado en El Escorial, el líder popular apuesta por "aplicar" y "mejorar" las leyes y porque la multirreincidencia esté "mucho mejor tipificada en el Código Penal".

"Un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser deportado de forma inmediata. Un señor que está de forma irregular, además si delinque, comprenderán que no cabe más que la deportación y la expulsión" ha expresado Feijóo.

Además, asegura que "si lo irregular o lo ilegal produce garantías y derechos, automáticamente dejaremos de llamarle irregular". En este contexto, Feijóo defiende aplicar la ley y hacer distinción entre "la migración regular y la inmigración irregular".

"Necesitamos migración regular que se integre en la cultura española, que acepte la Constitución y el ordenamiento jurídico y que lo cumpla" ha expresado.

En referencia a la inmigración, apela a que quienes vienen "a incumplir las leyes o a vivir de políticas sociales, evidentemente no van a ser bienvenidos en el país".

Feijóo ha puesto de relieve la necesidad de tener más Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "y sobre todo, que tengan autoridad para ejercer las competencias que le correspondan". "La inmigración no da carta blanca para cometer delitos", ha afirmado.

Haciendo referencia a Torre Pacheco, el presidente popular ha subrayado que "la delincuencia no se reduce con más delincuencia" y que "las leyes se tienen que cumplir".

Sánchez defiende la "migración ordenada, regular y segura"

Por su parte, el presidente del Gobierno ha acudido a Mauritania, todo ello, en mitad de la tensión que se vive en Torre Pacheco, todo ello, tras la agresión a un hombre de 68 años en la que hay tres magrebíes implicados.

Durante su paso por el país africano, Sánchez ha lanzado un mensaje a favor de la migración "segura, regular y ordenada" a lo que añade que esta contribuye a la "buena situación económica de España".

A su vez, el líder socialista apuesta por una "colaboración con países como Mauritania", todo ello, en mitad de un viaje que tiene como motivo el fortalecimiento de la cooperación en materia migratoria. Fuentes del Gobierno aseguran que este viaje lanza un mensaje con el que se apuesta por la cooperación migratoria y la integración.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.