Vox pide la retirada del pasaporte al hermano de Pedro Sánchez por posible fuga al extranjero

Vox pide a la juez de Badajoz retirar el pasaporte al hermano de Pedro Sánchez para evitar una posible fuga al extranjero. Se lo reclaman después de que algunos medios hayan publicado que el consulado de Japón le habría concedido a David Sánchezun visado por "reagrupamiento familiar". En Japón, viven su mujer y su hijo. Los de Abascal creen que esto podría impedir un futuro juicio al hermano del presidente.

Según advierte la coordinadora Nacional Jurídica de Vox, Marta Castro, el país nipón al estar fuera del espacio Schengen, la orden de detención europea no se aplicaría. "De permitirse el traslado del acusado a este país, correríamos el riesgo de que el acto de juicio no pudiera celebrarse", asegura Vox. Incluso, en caso de eventual condena, podría quedar sin efecto para el hermano del presidente del Gobierno. Las autoridades consulares le aprobaron el pasaporte con un año de validez desde su entrada al país, según detalla ABC.

Por su parte, diversos medios se han hecho eco de Hazte Oír, que ha pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores que actúe para evitar la posible fuga del hermano de Pedro Sánchez y ha puesto en conocimiento su posible "intento de fuga".

La acusación popular pide tres años de cárcel para el hermano de Pedro Sánchez

Esta petición viene después de que, el pasado mes de mayo, la acusación popular pidiera tres años de cárcel para Sánchez por presuntos delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal. Asimismo, se le ha solicitado una multa de 32.000 euros.

Entre las peticiones, también se solicita que el hermano del jefe de presidente del Gobierno devuelva los salarios obtenidos de su cargo entre junio de 2017 y febrero de 2025.

En la denuncia de la acusación popular, figura que David Sánchez era conocedor de que su puesto de coordinador en las actividades de los conservatorios de música "se había creado para él" y que se presentó a la convocatoria sabiendo que era "un mero paripé". "Pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo y no trabajó habitualmente", algo que "no fue óbice para que sí percibiera el salario que el puesto tuvo adjudicado".

La raíz de la polémica

El origen del caso, viene del año 2017, cuando David Sánchez fue seleccionado entre 11 aspirantes al puesto de coordinador de actividades de conservatorios de música del área de Cultura, Juventud, Bienestar Social en la Diputación de Badajoz. Este puesto cambió su nombre a jefe de la oficina de artes escénicas. Sin embargo, todo se tambaleó cuando Manos Limpias denunció un delito contra la Hacienda Pública, malversación de fondos públicos y fraude, ya que estaba cobrando presuntamente "sin asistir a su puesto de trabajo" y que residía en Portugal para ahorrarse impuestos según informan elDiario.es o El Mundo y recoge Newtrall.

