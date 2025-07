ERC condiciona su apoyo a los presupuestos si el PSOE "no rectifica el acuerdo de financiación"

Esquerra Republicana ha endurecido su postura respecto a los Presupuestos de la Generalitat para 2026. Oriol Junqueras ha sido claro: no habrá presupuestos en Cataluña ni en España "hasta que el PSOE y el Gobierno resuelvan la cuestión de la recaudación fiscal, en particular del IRPF, y del modelo de financiación". Así lo ha expresado este miércoles antes de participar en una movilización convocada por CC.OO. y UGT en Barcelona.

La formación independentista advierte de que no apoyará las cuentas públicas si el presidente catalán, Salvador Illa, no "rectifica" el acuerdo alcanzado con la Moncloa sobre el nuevo modelo de financiación. Según ERC, lo pactado el lunes pasado se queda "muy corto" de lo que habían negociado previamente como condición para investir al líder socialista, especialmente en lo relacionado con el principio de ordinalidad.

Este principio establece que si una comunidad como Cataluña aporta más al sistema de financiación, no debe quedar por debajo de otras a la hora de recibir recursos. Para los republicanos, este aspecto "clave" no queda garantizado en el acuerdo actual, ya que no figura como un compromiso explícito del Ministerio de Hacienda, sino solo en el preámbulo del documento y en la parte que recoge la propuesta catalana.

Jové acusa al Govern de "reescribir" el pacto

Desde el Parlament, el líder de ERC en la Cámara catalana, Josep Maria Jové, ha acusado al Govern de "reescribir" el pacto para contentar a todas las partes, y ha advertido a Illa de que aún está a tiempo de volver a la "literalidad" de lo acordado con ellos. Aunque ha reconocido algunos avances, Jové ha insistido en que el actual acuerdo "no satisface las necesidades de Catalunya".

Sin el apoyo de ERC, Illa tendría muy difícil sacar adelante los presupuestos para 2026. Actualmente, los votos de los republicanos, junto a los de los Comuns, son esenciales para mantener la mayoría absoluta que le permitió ser investido. De no contar con ellos, el president se vería obligado a afrontar otro año sin cuentas aprobadas.

Junqueras exige al Gobierno central que cumpla sus compromisos

Durante su intervención, Junqueras también ha lanzado críticas al PSOE por "bloquear la negociación presupuestaria" y ha reclamado que el Gobierno central cumpla sus compromisos. "Es evidente que no puede haber compromisos futuros si no hay compromisos presentes", ha sentenciado.

Además, el presidente de ERC ha aprovechado para presionar a las patronales en la negociación sobre la reducción de la jornada laboral y la mejora salarial, asegurando que "hay margen más que suficiente para llegar a un buen acuerdo" en estas materias.

Illa reconoce que "queda trabajo por hacer"

En respuesta, Illa ha defendido que el acuerdo con el Gobierno es "un paso adelante", aunque ha reconocido que "queda trabajo por hacer" y que el proceso "no será fácil". Aun así, ha insistido en el compromiso de su Govern por asumir y cumplir lo pactado. Mientras tanto, desde ERC le recuerdan que "no es el candidato de una comunidad autónoma, como Andalucía, sino el presidente de un país", y que, por tanto, su prioridad debe ser defender los intereses de Cataluña.

