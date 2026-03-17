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España liberará 11,5 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas por el impacto de la guerra en Irán

Se iniciará con una primera fase que pondrá en el mercado el equivalente a cuatro días de consumo, unos 3,75 millones de barriles. Es el equivalente a 12,3 días de consumo nacional.

Petrolero

El Gobierno liberará 11,5 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas | Pexels

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El Consejo de Ministros ha autorizado la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo como parte del acuerdo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para inyectar 400 millones de barriles en el mercado durante 90 días, con el objetivo de mitigar el impacto del conflicto en Irán y Oriente Medio.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, destacó que la medida busca contener la presión en los mercados energéticos. Estos 11,5 millones de barriles -equivalentes a 12,3 días de consumo nacional y al 2,9% del total acordado por la AIE- representan una actuación "importante, ya que se trata es de amortiguar la tensión en los mercados ante esta situación coyuntural".

Reservas equivalentes a 92 días de consumo

España dispone actualmente de reservas equivalentes a 92 días de consumo, unos 122 millones de barriles. De ellos, 42 días están gestionados por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) y los 50 restantes corresponden a la industria, distribuidores y operadores.

La liberación se realizará íntegramente a partir de las reservas de la industria: "Es un procedimiento que entendemos que, después de haberlo comentado, va a ser el que va a permitir llevar estas reservas de forma más ágil al consumidor final", explicó Aagesen.

Del total liberado, 2,2 millones de barriles corresponderán a gasolina, nueve millones a destilados medios -como gasóleo de automoción y queroseno para aviación- y unos 297.000 barriles a fuelóleos.

Liberación por fases

El proceso se desarrollará en varias fases. La primera será inmediata y pondrá en el mercado el equivalente a cuatro días de consumo nacional, unos 3,75 millones de barriles. Las siguientes etapas dependerán de la evolución del contexto internacional.

El Ministerio señaló que los productos liberados se comercializarán a precios de mercado y que Cores supervisará todo el procedimiento.

Aagesen apuntó asimismo que la iniciativa de la AIE puede ayudar a países con dificultades de suministro, como Japón, a "tener una situación más holgada", aunque advirtió de la necesidad de seguir de cerca los indicadores en los próximos días para evaluar su impacto real.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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