Margarita Robles exige a Israel el cese de los ataques en el Líbano: "Hay 670 militares que pasan mucho tiempo bunkerizados"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido una videoconferencia este lunes con representantes del contingente español en Líbano, formado por 670 militares que están desplegados desde diciembre en la misión de Paz que Naciones Unidas tiene en el país.

"Los militares pasan mucho tiempo bunkerizados"

"Exigimos a Israel que guarde y respete la vida de las personas, y tienen que terminar esta situación de invasión en el Líbano... Es una situación difícil y muy complicada porque pasan mucho tiempo bunkerizados", ha explicado la ministra socialista.

Los casi 700 militares españoles han visto como su situación ha cambiado drásticamente en las últimas semanas con el recrudecimiento de los ataques entre Hezbolá e Israel.

"Intercambios de cohetes a diario"

Pese a que sus vidas, ni las Naciones Unidas son objetivo alguno, el general de la misión, Antonio R. Bernal Martín, ha reconocido a la ministra que "hay intercambio de cohetes a diario" y que se producen "entre 60 y 70 acciones aéreas y ataques de artillería a diario", lo que supone ponerles "en peligro".

"Transmití al force commander (Diodato Abagnara) que tenía que garantizar su seguridad y que tenía que hablar con Israel", dijo la ministra Robles.

Trump: "La campaña contra Irán ha continuado con toda su fuerza"

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos ha asegurado que la campaña militar estadounidense contra Irán ha continuado "con toda su fuerza" durante los últimos días. Trump también ha añadido que Washington ha atacado más de 7.000 objetivos en toda la República Islámica.

La guerra en Irán afronta la tercera semana con todas las miradas puestas en el estrecho de Ormuz, donde parece que se decidirá el futuro del conflicto, así como las consecuencias económicas que sufrirá el resto del planeta. A su vez, Trump ha asegurado que Irán no está preparada para negociar e insiste en crear una 'coalición' para patrullar el estrecho de Ormuz.

"Realmente estoy exigiendo que estos países intervengan y se hagan cargo de su propio territorio, porque, en efecto, es su propio territorio. Es el lugar de donde obtienen su propia energía"

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