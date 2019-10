Errejón llama a Podemos "izquierda inútil" por no llegar a acuerdos

El líder de la nueva formación, Más País, en una entrevista con Vicente Vallés, en Antena 3 Noticias, ha explicado su propuesta para Cataluña. Con una crítica por la coincidencia entre sentencia del 'procés' y elecciones: "Esta situación es terrible, y no nos debería coger como país en elecciones. Ha sido una irresponsabilidad y se podía prever".

Y con vistas al futuro, cree que la solución va para largo, "una generación", dice que primero tiene que haber un acuerdo en Cataluña entre catalanes, que después se tiene que negociar con el resto de España, y si eso implica algún tipo de reforma constitucional, tendría que tener en cuenta con dos factores, que tiene que caber dentro de la ley y que tiene que recoger acuerdos muy amplios, no menos de los que hay, sino un consenso más amplio del actual.

Los votos de Más País son para formar un gobierno progresista

También ha hablado de Más País, con una alusión muy clara a Pablo Iglesias: "Hay que mojarse, todo el mundo debe saber dónde van sus votos, porque pudiera ser que los votos de alguna gente progresista vayan para otra repetición electoral". Asegura que con él eso no pasará: "Nosotros lo decimos desde ya, todos los escaños de Mas País van para conformar un gobierno progresista que se ponga a trabajar desde ya".

No quiere hablar de política vieja y nueva, sino de la división entre la política útil y la inútil: "La política que no es capaz de llegar a acuerdos es inútil". Él quiere ser "una izquierda útil", porque puede haber gente que votó progresista y que está decepcionada, necesitaba una opción diferente que le asegure que no le van a llevar a otras elecciones".