ERC a Wert: "¿Pondrá un guardia en cada aula para dictar la lengua que hablamos?"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha asegurado que el Gobierno no tiene "la menor intención" de atacar la escuela en catalán y ha dicho que, aunque la tuviera, "no sería posible". Wert ha navegado con oleaje y mar de fondo. Sólo ante los nacionalistas la jornada de Wert ha comenzado con duras acusaciones hacia el anteproyecto de ley que ha presentado para una reforma educativa.

La primera pregunta en la sesión de control la ha formulado Alfred Bosch. El diputado de ERC interpeló al ministro así, ¿por qué quiere el Gobierno eliminar la escuela en catalán? La respuesta fue clara por parte de Wert que en rotundo sentenció "el Gobierno no quiere, en absoluto, eliminar la escuela en catalán".

ERC: "No conseguirán mover ni romper a los catalanes"

El diputado Alfred Bosch ha pedido al ministro que deje a los catalanes "un poquito en paz" y le ha advertido de que le importaba "poco" lo que respondiese a su pregunta porque tenía la seguridad de que el Gobierno no conseguiría "mover" ni "romper" a los catalanes por la lengua.

"No nos moverán, no serem moguts", ha repetido el diputado en catalán y en castellano. La polémica con ERC se avivó con el cartel que mostraba Joa Tardá, que desde la bancada alzó un boceto en el que se leía "Keep calm and Speak catalan", "guarda calma y habla catalán".

El enfrentamiento entre ambos ha sido constante e intenso. El diputado de ERC le reprochaba a Wert que están "hartos de aguantar su prepotencia" e insiste en que el Gobierno "no lleva buenas intenciones" pero ha "chocado con un gigante, con una nación" y se encontrará a "todo el mundo en defensa de un modelo de éxito. Son la cuarta fuerza política en Cataluña y pretenden dictar qué lenguas hablamos. ¿Cómo lo harán, pondrán un guardia civil en cada aula?" espetó Bosch.

También los nacionalistas vascos interpelaron a Wert sobre la reforma educativa. Tapia ha cuestionado al ministro sobre si el sistema educativo debería garantizar a los ciudadanos vascos la adquisición de competencias comunicativas plenas en euskera y castellano. El titular de Educación ha invitado a la diputada del PNV "a leer juntos el anteproyecto" ya que bajo su opinión "Arantza Tapia tiene "una mala traducción de la norma".

El diputado Coscubiela, en la misma línea ha reprochado al Gobierno que "su propuesta apuesta por la uniformización. Tratan a los alumnos como si fueran clones", sentencia.

Francesc Vallés y Duran i Lleida han coincidido en pedir la dimisión del ministro, porque en palabras del socialista, Wert "debería estar inhabilitado para el cargo y dimitir de manera fulminante". En su respuesta el titular de Educación ha asegurado que "le trae sin cuidado que pida su dimisión".

Wert ha asegurado ante la intervención de Duran que está dispuesto a buscar nuevas fórmulas siempre que cumplan el objetivo de dar "efectiividad al derecho de elección de la lengua".

El ministro ha defendido su anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa ante todas estas críticas y para sus argumentos ha utilizado un informe internacional que "saca los colores a España", pues dice que los estudiantes de 4º de Primaria tienen un conocimiento "muy deficiente" en Lengua, Matemáticas y Ciencias.