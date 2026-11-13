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Las encuestas de inicio de campaña dan una holgada mayoría absoluta para PP y Vox en las elecciones generales

Con el inicio de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29N, las encuestas dan mayoría al bloque de derechas.

Imagen de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal

Encuestas | EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Arranca la campaña electoral y se publican nuevas encuestas que dejan ver que la derecha ganaría las elecciones.

Por un lado, el sondeo del El País publica que a PP y Vox le darían los números para formar gobierno debido al avance de los de Santiago Abascal, ya que los populares pierden disputados, se quedarían con 126. El PSOE acorta distancias, es decir sube, pero los partidos a su izquierda se desploman.

Por otro lado, la encuesta del El Mundo también da la victoria al bloque de la derecha con una holgada mayoria absoluta. Según este sondeo, el PSOE baja y se queda entre los 103 y los 108 diputados.

El último barómetro del CIS

El último barómetor del CIS, publicado unas horas antes, sitúa al PSOE como primera fuerza. Según esta encuesta, el partido que lidera Pedro Sánchez ganaría los comicios del próximo 29 de noviembre, mientras que la suma de Partido Popular y Vox no alcanzaría la mayoría absoluta en el Congreso.

El CIS estima que el PSOE obtendría el 33,3% de los votos y entre 134 y 143 escaños. Esto le otorgaría una ventaja de 7,8 puntos sobre el PP, que lograría el 25,5% de los sufragios y entre 98 y 106 diputados. Vox sería la tercera fuerza política, con un 18,4% de los votos y una horquilla de entre 57 y 65 escaños. Por su parte, Frente Amplio conseguiría el 4,7% de los apoyos y entre 7 y 11 escaños.

Aunque PP y Vox sumaran sus mejores resultados, alcanzarían entre 155 y 171 diputados. Por tanto, no llegarían a los 176 escaños necesarios para lograr la mayoría absoluta en el Congreso. En cambio, el PSOE podría volver a gobernar con el apoyo de otras fuerzas de izquierda, como Frente Amplio, ERC, EH Bildu, Compromís-Front Valencià, Adelante Andalucía, Podemos, BNG, Ara Més-Front Ampli y UPC. Con las estimaciones más altas, estos partidos juntos superarían los 176 escaños.

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