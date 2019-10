Encuesta elecciones: un 33,8% cree que el PSOE gestionará mejor la situación económica

Más información Encuesta: ningún bloque obtendría una mayoría clara

Según una encuesta de laSexta, el 33,8% de los encuestados cree que el PSOE es el partido que mejor puede gestionar la situación económica actual. Un 21,5% considera que sería el PP, el 11% se decanta por Podemos, seguido de Ciudadanos con un 7% y por Vox, con un 3,8% de cara a las eleciones generales de 2019.

Un 21,5% considera que sería el PP, el 11% se decanta por Podemos, seguido de Ciudadanos con un 7% y por Vox, con un 3,8%.

El 78,1% de los encuestados se encuentran muy preocupados por la situación económica de España, mientras que, un 0,2% no está nada preocupado. El 45,2% cree que en 2020 será peor la situación económica que viva el país y un 27,7% cree que será igual.

Los más preocupados por la situación económica son los votantes de Unidas Podemos, seguidos de los votantes del PSOE.

No sabe, no contesta

Un 19,8% no ha querido responder a la pregunta y no se decanta por ninguna de las formaciones políticas. No obstante, aunqeu un 6,3% consideró que Ciudadanos sería el que mejor gestionaría la situación económica tras las elecciones generales de 2019.