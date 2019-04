Lambán y Díaz trasladan a Sánchez su oposición a una posible abstención o apoyo a la investidura de Rajoy

La presidenta andaluza, Susana Díaz, se ha remitido esta tarde a la opinión que dio la semana pasada sobre que el PSOE debe estar en la oposición y "no ser cómplice" de un gobierno del PP, tras una reunión de menos de veinte minutos que ha mantenido con el líder de su partido, Pedro Sánchez, en Ferraz.

"Mi opinión ya la conocen, yo he venido a escuchar al secretario general y lo que él tenga que contar lo contará cuando estime adecuado, hoy o mañana", ha dicho Díaz a la salida del encuentro, con el que Sánchez ha cerrado la ronda de conversaciones que abrió el pasado martes con los 'barones' territoriales de cara a consensuar la posición del Comité Federal de mañana.

Por el despacho del secretario general han pasado en los últimos días los dirigentes de catorce federaciones del partido y de ellos Díaz, la secretaria general de la federación con más peso orgánico, es la que menos tiempo ha hablado con Sánchez.

"Vengo a escuchar la valoración del secretario general y la hoja de ruta que tiene prevista", anunciaba la andaluza a su llegada a la sede del PSOE, por la que hoy han pasado, entre otros, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el de Aragón, Javier Lambán, y el de Asturias, Javier Fernández, que solo ha pronunciado una frase a su salida del encuentro: "Lo que le he dicho al secretario general, se queda para el secretario general".

Susana Díaz, por su parte, ha insistido en que quería ser "respetuosa" y en que había "venido a escucharlo a él (a Pedro Sánchez), que es quien tiene que hablar y dar su opinión". "La mía la conocen perfectamente, porque la di la semana pasada. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir la semana pasada y no he cambiado nada", ha reiterado, tras defender que cuando ella da una opinión lo hace "consciente" de lo que cree "que es mejor siempre".