Domènech pide el voto del millón de electores de indecisos porque "el futuro no está escrito"

El candidato de Catalunya en Comú-Podem (CatECP) a la Generalitat, Xavier Domènech, ha pedido en un mitin en Girona el voto del "millón de indecisos" que ha decidido ir a votar pero que todavía no sabe a quién. Ante un centenar de personas que desafiaban el aire frío que soplaba en el Parc Central de Girona, Domènech ha dicho que "aunque digan que no se puede hacer nada más, que el futuro está escrito, están mintiendo, porque hay un millón de catalanes y catalanas que han decidido votar porque saben que esta campaña es decisiva y habrá la participación más alta de la historia".

Sin embargo, ha añadido el candidato al 21-D, "no han decidido todavía qué votarán porque saben que los bloques no los representan y buscan la solución para el desbloqueo, y esa solución tiene el nombre de Catalunya en Comú-Podem".

Domènech ha mostrado su convencimiento de que "CatECP obtendrá dos diputados por Girona" y ha recordado que ésta es "una campaña extraña y compleja, como el tiempo que vive Cataluña". Como ha hecho en los primeros días de campaña, Domènech ha repartido reproches a los dos "bloques", al independentista porque "nos han prometido muchas veces la tierra prometida tras una hoja de ruta y luego no había nada", que ha practicado "la unilateralidad no contra el Gobierno del PP sino contra una parte de Cataluña".

El otro bloque, "el de Aznar", en referencia a Ciudadanos, PP y PSC, "no tiene otra propuesta que la violencia y la confrontación". Por esta razón, considera Domènech que el 21-D son "las elecciones más centrales de los últimos años, que permitirán salir del agujero en el que nos han metido unos y otros".

Ha asegurado el número 1 de los comunes que sólo su formación puede "restaurar la dignidad de Cataluña" y "conseguirá que la agenda social se convierta en la agenda de país, porque no hay patria sin gente, no hay país sin su ciudadanía", ha dicho. Y ha cerrado su intervención apelando nuevamente a la colaboración fraternal con el resto de España: "solo se puede hacer desde la diversidad, no desde la homogeneidad, y desde la hermanada con todos los pueblos de España. Solo la fraternidad nos hace grandes como pueblo".

En el mismo acto, la número 2 de la lista por Barcelona, Elisenda Alamany, ha subrayado que "en estas elecciones se decide entre venganza o ilusión", y ha presentado CatECP como la única que puede "derrocar los viejos bloques que siguen oprimiendo los anhelos de cambio". "No podemos dejar que una hoja de ruta fracasada sea una condena para todo el país", ha apuntado Alamany.