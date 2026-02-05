El TJUE tumba la decisión del Parlamento Europeo de suspender la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado la decisión del Europarlamento de suspender la inmunidad de Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí. Los magistrados ponen en duda la imparcialidad de esa decisión ya que el ponente fue un eurodiputado del mismo grupo que Vox en la cámara.

Señala el fallo que el Parlamento Europeo "debe excluir a un ponente que sea miembro del grupo político al que pertenecen diversos diputados del partido que ha promovido el proceso penal contra el diputado cuya inmunidad se examina". Se refiere aquí a Vox, que actuó como acusación popular en el caso Procés.

Según el TJUE, "ese ponente podría percibirse como no imparcial y su designación sería contraria al derecho a una buena administración". Además, subraya también el Tribunal que ese ponente "organizó un evento consistente en la intervención del secretario general de Vox sobre el tema 'Cataluña es España'. En aquel momento, Vox ya había entablado el proceso penal" contra los líderes independentistas catalanes, incluyendo el propio Puigdemont.

Esta sentencia no tendrá efectos prácticos ya que ni Carles Puigdemont, ni Toni Comín ni Clara Ponsatí son eurodiputados. Eso sí, Toni Comín salió elegido en las últimas elecciones europeas, aunque no llegó a ocupar nunca el escaño en la cámara. El motivo: nunca recogió físicamente la credencial en la Junta Electoral, que se encuentra en el Congreso de los Diputados, en Madrid.

La orden de detención, vigente

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, mantiene la órden nacional de detención contra él, Puigdemont y Lluis Puig, orden de detención que el Constitucional ha decidido mantener. Por ese motivo, si la hubiese intentado recoger habría sido detenido. Comín recurrió esa decisión. Si finalmente la justicia le diese la razón, habría que ver si tiene opciones de que pueda recuperar esa inmunidad que ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le reconoce.

