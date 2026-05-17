Elecciones Andalucía 2026: hasta qué hora puedo votar

Este domingo 17 de mayo, los ciudadanos andaluces podrán decidir el futuro de la comunidad autónoma durante los próximos cuatro años. Desde 2022, Andalucía ha estado bajo el mandato de Juan Manuel Moreno, candidato popular, que llegó a la presidencia tras alcanzar la mayoría absoluta con el 43% de los votos. Pese a que las elecciones estaban previstas para un mes después, el presidente andaluz decidió adelantarlas. Por lo tanto, en estos comicios los ciudadanos podrán decidir la disposición del parlamento, repartiendo con su voto los 109 escaños que componen el Parlamento andaluz.

A partir de las 9:00 horas de este domingo, los colegios electorales abrirán sus puertas, donde se recogerán los votos de los andaluces hasta las 20:00 horas de la tarde. A partir de ese momento, se llevará a cabo el escrutinio y el recuento de votos.

No será hasta las 22:00 horas hasta que no se comiencen a conocer los resultados casi en su totalidad, y en torno a las 23:00 horas se anticipará de forma bastante clara el escrutinio. Días después serán publicados los resultados definitivos en el BOE, una vez finalice el recuento por las Juntas Electorales competentes.

¿Qué pasa si llego justo a las 20:00?

La ley electoral establece que solo pueden votar las personas que estén dentro del colegio electoral a las 20:00 horas. Si el votante llega más tarde y las puertas ya están cerradas, no podrá ejercer su derecho al voto. Por eso, si todavía no has acudido a tu colegio electoral, conviene no dejarlo para el último momento.

Es importante acudir al colegio electoral con todos los documentos preparados. Es imprescindible presentar un documento oficial que acredite la identidad del elector. Son válidos el DNI (también si está caducado), el pasaporte o el permiso de conducir con fotografía. No es necesario llevar la tarjeta censal, aunque puede facilitar la localización de la mesa electoral.

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