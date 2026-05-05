Elecciones Andalucía 2026: cómo votan los ciudadanos que se encuentran en alta mar

Menos de dos semanas para las elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo y los ciudadanos españoles con derecho a voto en estas elecciones se hacen varias preguntas. Entre ellas, ¿Cómo votan los ciudadanos que se encuentran en alta mar?

La mayoría puede pensar que por correo, mensaje telefónico o llamada, pero nada se acerca a lo que deben hacer aquellos ciudadanos que se encuentren en alta mar. Según la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, el personal de los buques de la Armada, marina mercante o flota pesquera de altura, abanderados en España, que permanezcan embarcados durante la convocatoria de elecciones hasta su celebración, podrán ejercer el derecho a voto de la forma siguiente.

Servicio de radiotelegrafía

Las personas mencionadas, podrán solicitarlo a través del servicio de radiotelegrafía, correo electrónico o fax y se podrá solicitar a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral donde el interesado esté inscrito, el certificado de inscripción en el censo.

En el mensaje, deberán aparecer los siguientes datos:

Nombre y dos apellidos del solicitante.

Número del documento nacional de identidad o número de tarjeta de extranjero.

Fecha de nacimiento.

Provincia y municipio de nacimiento.

Municipio de residencia en el que está incluido en el censo electoral.

Calle y número de su domicilio.

Nombre del buque en que se encuentra embarcado.

Puerto o puertos en que tenga prevista su arribada el buque, con indicación de las fechas concretas en que esta se haya de producir.

Facilidades para votar

También existe el caso de que puedan recibir la documentación electoral por medio de otro buque. Se le indicará en el radiomensaje el armador, consignatario o buque dónde debe ser enviada.

Sin embargo, si las personas en alta mar deciden solicitar el voto por correo, los servicios de radiotelegrafía de los buques, tendrán la consideración de delegar al servicio de Correos y los Comandantes y Capitanes o el Oficial, en el que expresamente deleguen a los funcionarios encargados de recibir las solicitudes.

Trámite final

La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente, tras comprobar la inscripción del interesado, validará como recibida la solicitud y seguidamente remitirá la documentación al puerto o consignatario que el lector hubiese designado ya con su nombre.

Finalmente, cuando se reciba la documentación, se remitirá por correo certificado y urgente, desde cualquiera de los puertos que atraque el buque y se llevará la documentación electoral correspondiente, a la Mesa electoral en que le corresponda votar.

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