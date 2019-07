La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha reprochado a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que se apodere del movimiento feminista haciendo que solo pueda pertenecer a él quien tenga "carnet de las dos izquierdas" y ha señalado que el feminismo o "es para todas o es contra algunas".

Así lo ha asegurado en el X Congreso Internacional de Excelencia. La edil responde de esta manera a las declaraciones de Calvo el pasado en las que reivindicó que el feminismo se lo había "currado el socialismo". "Me preocupa mucho que el Gobierno socialista haya entrado en la línea de la polarización, de tensionar e intentar dividir", ha lanzado Levy, que entiende que se están perfilando "buenos y malos" y que a estos segundos, que no están "en la atalaya moral" se les niega poder "reivindicar derechos y principios fundamentales" como la "igualdad, libertad y justicia". Así, ha destacado que este tipo de reivindicaciones no pueden volverse "excluyentes y sectarias" porque las han ganado "46 millones de españoles", tanto "ellas como ellos". "(Carmen Calvo) tiene que ser vicepresidenta de todos y todas las españolas", ha concluido.