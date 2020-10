La Comunidad de Madrid tiene intención de seguir dialogando con el gobierno y de momento, la postura del gobierno regional sigue siendo la de confinar parcialmente, por zonas básicas de salud, pero sólo se limitarán los movimientos en aquellas, donde la incidencia del coronavirus es más alta.

El Consejero de Justicia, Enrique López, ha insistido en el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias que aunque hoy se llegara a un acuerdo sobre las nuevas normas y restricciones en Madrid no serían efectivas hasta que fueran avaladas por la justicia y eso no se produciría por lo menos hasta final de la semana que viene. No se podría sancionar por tanto sólo queda "confiar en los ciudadanos", dice, "a menos que se dicte un estado de alarma, que hagan lo que quieran" .

Tampoco debía moverse en Barcelona o Valencia

Por lo tanto, ante el próximo puente de El Pilar, Enrique López ha apelado a la responsabilidad individual: "No es el fin de semana para abandonar Madrid, es deseable que no nos movamos ni en Madrid, pero tampoco Barcelona con una alta incidencia o Valencia".

López ha asegurado que parece que el Gobierno: "Está defendiendo al resto de España de Madrid, que protegiendo a los ciudadanos de Madrid"

Restricciones basadas en criterios sanitarios

El Consejero de Justicia ha pedido al gobierno de Sánchez que “supere el varapalo judicial” y aboga por el diálogo para unas medidas consensuadas "basadas en criterios técnicos y sanitarios".

Insiste en que los datos sobre la pandemia están mejorando en Madrid y que se puede seguir el ejemplo de otros confinamientos selectivos como los de Nueva York, París o Londres.

Ha recordado que quien ha tumbado las restricciones a la movilidad de Sanidad ha sido la justicia no el PP: "Illa desconoce las normas, era una orden ilegal que iba a generar caos, ya lo dije".

También ha reprochado al gobierno que, en estos meses de pandemia, no haya tenido tiempo de modificar la ley de Salud Pública del 86.