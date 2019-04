Correa: "Mi empresa no se montó para trabajar con el PP y delinquir"

El cabecilla de Gürtel, Francisco Correa,, ha asegurado ante el tribunal que le ha estado juzgando por la primera época de la trama que sus empresas no fueron montadas "para trabajar con el PP y delinquir" y ha señalado que él utilizaba sus relaciones con políticos para hacer gestiones y obtener contratos.

"Ministros de este país, expresidentes del gobierno de este país trabajan de esta manera en muchos países latinoamericanos y de Oriente Medio. Empresas privadas les hacen contratos importantes para que empresas españolas tengan contratos en este países y sean elegidas", ha expuesto Correa, que se enfrenta a 125 años de cárcel, y ha lamentado que le traten "peor que a un terrorista".

Por ello entiende que no ha cometido ningún delito de cohecho, como mucho uno fiscal, y ha añadido que nunca ha pagado ninguna comisión para obtener contratos: "yo no he dicho a un alcalde, oye dame este trabajo que te doy una comisión a cambio" y se ha ofrecido a la Fiscalía para colaborar en las causas que tiene aún pendientes.

Con la declaración de Coreea termina el juicio de la primera época de Gürtel (1999-2005), que se ha celebrado durante más de un año y un mes de vista oral, que comenzó el 4 de octubre de 2016, y que se habrá desarrollado a lo largo de 125 jornadas.

Se ha convertido en uno de los juicios más largos de la historia judicial española, solo superado por el del caso Malaya, que llevó al banquillo a la trama corrupta en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) liderada por el exalcalde Julián Muñoz.

La Fiscalía pidió la mayor pena para Francisco Correa, 125 años de prisión, seguida de los 85 que solicitó para el presunto número dos, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, mientras que Luis Bárcenas y para el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, reclamó 39.