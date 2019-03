El gobierno, entre sonrisas, dice que espera poder decir "Happy New Year" en Moncloa

El periodista, que prepara un balance de estos meses de gobierno de Pedro Sánchez, quería tener una respuesta sobre si no esperan pasar más que esta Navidad como ejecutivo, ante la falta de mayoría. Tras las sonrisas que ha provocado su manera de hacer la pregunta, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha intentado una respuesta, "por ser Navidad nos puede apetecer a todos...", pero la ministra portavoz, Isabel Celaá, le ha interrumpido para decir: "Yo creo que tendremos Happy Cristmas, Merry Christmas, and Happy New Year, okey?".

Después, Ábalos, hizo la valoración política, hablando de la importancia de aprovechar el tiempo, no la cantidad, y el gran número de asuntos tratados por el gobierno en poco tiempo y que tienen incidencia en la vida de la gente.