El Gobierno aprueba el plan de restricciones de Salvador Illa que limita la movilidad en Madrid

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que en los próximos días se va a publicar una orden, firmada por él mismo, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con el acuerdo alcanzado, por una "amplia mayoría", en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para la restricción de la movilidad en los municipios de más de 100.000 habitantes con más de 500 casos de coronavirus.

Illa asegura que se ha decidido una nueva acción coordinada para luchar contra la segunda ola de Covid-19 con importantes medidas. Estas nuevas medidas del gobierno para intentar frenar la expansión del coronavirus han sido aprobadas por 13 comunidades a favor, 1 abstención y 5 en contra y por lo tanto "se trata de una decisión colegiada del sistema nacional de salud", afirma el titular de Sanidad.

"Decisión colegiada"

Además de los municipios de más de 100 mil habitante con 500 contagiados en los últimos 14 días también se aplicarán restricciones a las localidades donde las pruebas PCR den resultado positivo de coronavirus superior al 10% y en aquellas áreas donde la ocupación de camas en hospitales estén al 35%.

Las restricciones de movilidad se aplicarán a todas las personas, salvo cuando acudan al trabajo, colegios, cuidado de mayores, bancos, exámenes o causas de fuerza mayor. Salvo estos casos " se restringe la movilidad" ha dicho el ministro.

Menor aforo y reuniones de 6 personas

Se reduce a 6 personas los grupos de personas en reuniones dentro o fuera de las viviendas. El aforo en oficios religiosos se reduce a un tercio y los velatorios a 15 personas siempre que sea al aire libre, porque en el interior no podrán reunirse más de 10 personas

Se adelanta la hora de cierre a las 22.00 horas en tiendas, establecimientos de hostelería y queda prohibido el consumo en barra.

"La salud de Madrid es la salud de España"

"Vienen semanas duras y tenemos que estar a la altura para doblegar la curva. Ayer acordamos de forma imprescindible un acuerdo que la Comunidad de Madrid aceptó. El Gobierno autonómico estaba satisfecho. Nadie entiende su marcha atrás ahora" ha dicho el ministro: "Ayer había un acuerdo. Hoy no. No me corresponde explicar las razones", ha afirmado.

Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía y Ceuta han votado en contra y Murcia se ha abstenido. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho que "no contempla un escenario de desobediencia".

"Llevamos muchos días para conseguir un consenso, para ayudar, para estar al lado de todas las comunidades autónomas y, en concreto, de todos los madrileños con recursos tecnológicos, humanos, económicos y legales", ha enfatizado el ministro de Sanidad, quien ha señalado que "cuando vas al médico lo que quieres es que te diga la verdad".

En este sentido, Illa ha advertido de que todas las comunidades autónomas tienen que cumplir la orden que va a salir publicada fruto del acuerdo alcanzado con el CISNS, las cuales deberán realizar la trasposición de la normativa publicada en el BOE en sus propios boletines oficiales, si bien ha reconocido que el texto puede ser "mejorado, completado u ampliado". "Es una decisión colegiada, por lo que no contemplo el escenario de que alguna comunidad autónoma no cumpla una decisión colegiada y que afecta a la salud pública", ha apostillado.