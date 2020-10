El exnúmero 2 de Interior dice al juez que el ministro Fernández Díaz estaba al tanto de la operación 'Kitchen': "Sabía más que yo"

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha afirmado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que el que fuera ministro del Interior Jorge Fernández Díaz estaba al tanto de la operación 'Kitchen'. De hecho, ha apuntado que el ministro del Interior en la primera etapa del Gobierno de Rajoy sabía más que él -"sabía más que yo"- del asunto puesto que le llegaba información de comisarios y mandos con los que despachaba directamente.

El ministro sabía

Según fuentes presentes en la declaración, Martínez ha añadido que Fernández Díaz le preguntó por Sergio Rios, el chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, quien era además confidente en la operación 'Kitchen'. El ministro le pidió que se interesase por el asunto, si bien no ha podido aclarar cómo le llegó esa información a Fernández Díaz. Durante su comparecencia, que se ha alargado durante aproximadamente tres horas y media, Martínez ha explicado al juez que, siguiendo el mandato del ministro, preguntó por Ríos al entonces director Adjunto de la Policía (DAO) Eugenio Pino.

Actuación legal

La de Martínez, que fue citado en calidad de investigado, era una de las comparecencias más esperadas en el marco de la pieza 'Kitchen' de la macrocausa 'Tándem'. En ella se investiga la operación parapolicial que se organizó para espiar tanto al extesorero como a su mujer Rosalía Iglesias y que fue sufragada con fondos reservados y al margen del control judicial. El objetivo era sustraer al extesorero y exgerente del PP la información sensible del partido que tuviera en su poder para así poder ocultársela a la justicia, concretamente al juzgado indagaba sobre la trama Gürtel. Pero el ex secretario de Estado de Seguridad ha defendido durante el interrogatorio que esa operación parapolicial no ocurrió como tal, sino que se trataba de una actuación "legal" para buscar información de tipo económico y financiero. También ha defendido la legalidad de los seguimientos, y ha subrayado que él mismo dio órdenes a sus mandos policiales para que la información relevante recabada en la misma se pusiera a disposición del juez. Cabe recordar que la UDEF en esas fechas investigaba las cuentas en el extranjero de Luis Bárcenas en el marco de la instrucción que investigaba la trama Gürtel.

Dolido

Además, Martínez ha sido preguntado también por su decisión de levantar acta ante notario de los mensajes relacionados con la operación que intercambió con el exministro. El que fuera mano derecha de Fernández Díaz ha explicado que lo hizo porque se sintió dolido por las declaraciones que éste hizo diciendo que desconocía esa operación 'Kitchen'.