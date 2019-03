Durán: “El Constitucional se ha convertido en una cuarta cámara”

¿Se plantea CiU un adelanto electoral anticipado? Es una teoría que el diario ‘La Vanguardia’ sostiene y que Durán i Lleida no ha desmentido. “Evidentemente, ante esta sentencia lo que importa es el futuro y que Cataluña tenga un gobierno fuerte. Se requiere dar la palabra a los ciudadanos”.

Su ‘jefe’ de partido, Artur Mas, se ha mostrado “vencido” por la sentencia. Para Durán es más “una decepción”. “No me siento vencido, para nada, esperaba una sentencia negativa, que hubiera poder haber sido peor. Las intenciones del PP y del Defensor del pueblo buscaban algo peor. Para mí, la sentencia en la medida en que tocaba una ley en su día refrendada por el Parlement y por las Cortes españolas me deja no solo frío sino sorprendido”. “El Tribunal Constitucional debería haber tenido en cuenta la idea política y se ha erigido en una cuarta cámara. Ha pesado el corporativismo de los miembros del Constitucional que son jueces”.

En buena medida esto viene a refrendar las palabras críticas del ex president Pujol. Para Durán “había un compromiso, que tendrá repercusiones en el futuro. Quiero ser optimista”. El pueblo catalán “es un pueblo con firmeza y fortaleza y sabrá responder a las circunstancias”.

La enérgica respuesta contraria a la sentencia por parte del President Montilla puede ser visto como una iniciativa para restar espacio político a CiU de cara a las próximas autonómicas. Durán ha terciado de manera pragmática afirmado que comparte “en términos generales lo expuesto por el presidente de la Generalitat pero si bien es cierto, que lo que hace a parte de comentar la sentencia es atacar al PP, porque viene del PSOE. En segundo lugar tanto el PSOE, como el presidente del la Generalitat, a través de la abogacía del estado han hecho poco en nombre del estado y en consecuencia el PP hubiera compartido sus alegaciones”.

“El president Montilla se deja una parte fundamental que la hay pero también la hay del PSOE”.